Justiça condena 12 pessoas por ilegalidades no uso da Lei Rouanet

Antônio Carlos Bellini está entre os condenados pela Justiça Federal por ilegalidades no uso de recursos obtidos por meio da Lei Rouanet Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Uma decisão da Justiça Federal divulgada nesta segunda (9) condenou 12 pessoas relacionadas ao grupo Bellini Cultural por ilegalidades no uso de recursos obtidos por meio da Lei Rouanet. Cabe recurso.

Entre os réus está o diretor do grupo Antonio Carlos Bellini Amorim. Segundo a decisão, os desvios foram praticados por executivos e funcionários do grupo e também por patrocinadores dos diversos projetos culturais inscritos na lei entre 1998 e 2015.

Houve prática de superfaturamentos, produtos e serviços fictícios, projetos duplicados e a utilização de terceiros para proposição de projetos. As penas variam entre 4 a 19 anos de reclusão, e o montante dos desvios foi estimados em R$ 21 milhões.