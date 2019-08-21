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REVITALIZAÇÃO

Centro Cultural Nelson Sylvan, em Cachoeiro, recebe melhorias

Iniciativa faz parte de uma série de investimentos em prédios históricos da cidade

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 13:22
O Centro Cultural Nelson Sylvan funciona no prédio do Centro Operário e de Proteção Mútua, localizado na rua 25 de março, próximo à Casa dos Braga, em Cachoeiro Crédito: Divulgação/PMCI
O Centro Cultural Nelson Sylvan, que funciona no prédio do Centro Operário e de Proteção Mútua, localizado na rua 25 de março, próximo à Casa dos Braga, em Cachoeiro, está recebendo melhorias na estrutura. Os serviços começaram em julho e incluem pintura interna, substituição de pisos e intervenções para melhorar a acessibilidade, como construção de rampa na entrada para melhorar a acessibilidade e também de um banheiro para pessoas com deficiência.
A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) visa que o espaço ofereça melhores condições para sediar atividades dos artistas cachoeirenses e oficinas culturais do projeto Novos Talentos, desenvolvido pela pasta. 
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Na área externa, serão construídos dois banheiros, área de convivência com cozinha e uma varanda para receber encontros, reuniões e oficinas ao ar livre. Também serão feitas adequações na rede elétrica.
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“No Centro Cultural Nelson Sylvan, movimentamos uma média de 280 pessoas por semana, entre alunos das oficinas do projeto Novos Talentos, reuniões de grupos e associações culturais, ensaios e encontros diversos relacionados à cultura. Essa reforma está sendo realizada com intuito de cuidar e preservar nosso patrimônio, para que o ambiente esteja sempre pronto para receber atividades culturais e visitas”, explica o subsecretário de Cultura e Turismo, Lucimar Costa.
OUTROS PRÉDIOS HISTÓRICOS
As melhorias no Centro Cultural Nelson Sylvan fazem parte de uma série de investimentos em prédios históricos da cidade. Em junho, a prefeitura concluiu a reforma da Casa da Memória, imóvel da década de 1920, também localizado no Centro, reabrindo a Biblioteca Pública Municipal “Major Walter dos Santos Paiva”.
Outro patrimônio de Cachoeiro que recebeu melhorias foi o Palácio Bernardino Monteiro, sede da prefeitura. O prédio centenário teve a fachada revitalizada com reparos e pintura, no fim do ano passado. Agora, prefeitura e governo estadual planejam restaurá-lo por completo e transformá-lo em centro cultural.
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Também no ano passado, o Museu Ferroviário Domingos Lage, imóvel de 115 anos, ganhou repintura nas partes interna e externa, reparos no banheiro e no forro.
Em 2017, o município reabriu a Casa dos Braga – restaurada pelo governo estadual – com acervo e exposições voltadas à preservação da memória da família Braga, cujos membros mais conhecidos são os escritores Rubem Braga (1913-1990) e Newton Braga (1911-1962).

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