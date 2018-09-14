Cenas do novo filme de Tarantino são gravadas na Mansão Playboy

O cineasta Quentin Tarantino gravou cenas do filme Era Uma Vez em Hollywood na Mansão Playboy, localizada em Los Angeles. Situada no luxuoso bairro de Holmby Hills, a mansão é propriedade de Daren Metropolous desde que o fundador da Playboy, Hugh Hefner, faleceu no fim de 2017. O local já apareceu nas gravações de outros filmes, como As Panteras Detonando (2003) e Um Tira da Pesada II (1987).