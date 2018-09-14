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Bastidores

Cenas do novo filme de Tarantino são gravadas na Mansão Playboy

'Era Uma Vez em Hollywood' chega aos cinemas em julho de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 13:02

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 13:02

O cineasta Quentin Tarantino gravou cenas do filme Era Uma Vez em Hollywood na Mansão Playboy, localizada em Los Angeles. Situada no luxuoso bairro de Holmby Hills, a mansão é propriedade de Daren Metropolous desde que o fundador da Playboy, Hugh Hefner, faleceu no fim de 2017. O local já apareceu nas gravações de outros filmes, como As Panteras Detonando (2003) e Um Tira da Pesada II (1987).
. Crédito: Reprodução/Instagram @jailsonxtreme
Era Uma Vez em Hollywood traz a história de Charles Manson, preso pelos assassinatos de Sharon Tate e quatro amigos dentro de sua casa, e do casal Leno e Rosemary LaBianca. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie serão protagonistas do filme, que tem estreia prevista para julho de 2019.

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