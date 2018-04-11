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MÚSICA

CeeLo Green cancela turnê no Brasil; veja como fazer o reembolso

Motivo seriam questões de logística na América Latina

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 20:10
CeeLo Green Crédito: Divulgação
A turnê do cantor CeeLo Green pelo Brasil foi cancelada por "questões de logística na América Latina", segundo uma nota divulgada nesta quarta-feira, 11. Os shows que o músico faria junto com a cantora IZA, nos dias 29 de abril (São Paulo), 1.º de maio (Rio de Janeiro) e 3 de maio (Porto Alegre), não serão mais realizados.
Green também se apresentaria no Festival Coolritiba, em Curitiba (PR), no dia 5 de maio - a participação do artista também foi cancelada. O show de IZA e as demais atrações do Festival seguem inalteradas.
A organizou divulgou também os procedimentos para reembolso de ingressos. Em São Paulo, Rio e Porto Alegre, nas compras efetuadas nos canais de vendas oficiais, os clientes deverão solicitar o estorno dos valores até o dia 07 de maio no mesmo local da compra, com documento de identidade do portador e ingressos adquiridos.
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As compras efetuadas via Internet do site Uhuu serão automaticamente canceladas e será solicitado o estorno do valor de ingressos e taxa de serviço. No cartão de débito serão 20 dias úteis para reembolso; no cartão de Crédito, o estorno acontecerá na próxima fatura ou na fatura subsequente. Quem pagou em dinheiro, terá o valor devolvido.
Reembolso no Paraná:
- Ticketeira Blueticket: comparecer ao PDV Blueticket;
- Compras no cartão de crédito: acontecerá o estorno na fatura seguinte;
- Compras débito: devem comparecer ao PDV que realizou a compra e o reembolso acontece em dinheiro.
- Pagamentos em dinheiro: o repasse será feito via deposito.

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