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LITERATURA

CBL anuncia finalistas do 60ª Prêmio Jabuti; confira os selecionados

Maria Valéria Rezende, Marcelo D'Salete e Nuno Ramos são alguns dos finalistas; confira a lista completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 16:58

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 16:58

Maria Valéria Rezende, Marcelo D'Salete e Nuno Ramos são alguns dos finalistas do 60º Prêmio Jabuti de Literatura Crédito: Montagem/Estadão
A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta quinta-feira, dia 4, os finalistas da 60ª edição do Prêmio Jabuti. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de entrega do prêmio, no dia 8 de novembro, às 19h, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Entre os finalistas estão Maria Valéria Rezende, Marcelo D'Salete e Nuno Ramos.
A premiação tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), laureia apenas o primeiro colocado de cada uma delas e escolhe um vencedor como Livro do Ano, que vai receber R$ 100 mil. O vencedor de cada categoria recebe agora R$ 5 mil (eram R$ 3,5 mil em 2017).
Duas novas categorias foram criadas: Formação de Novos Leitores e Impressão.
Em junho, Luiz Armando Bagolin renunciou ao cargo de curador, que ele ocupava pelo segundo ano. Em seguida, a CBL anunciou que para este não iria considerar as sugestões que vieram após a mudança do regulamento - a maior desde 2013.

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