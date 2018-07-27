Castelo de Hogwarts com mais de 6 mil peças será vendido pela Lego

Lego possui diversos objetos da saga Harry Potter Crédito: Instagram / @lego

O mundo mágico de Harry Potter foi mais uma vez adaptado pela Lego, empresa fabricante de blocos de montar. A marca anunciou a venda do famoso Castelo de Hogwarts, que irá contar com mais de 6 mil peças. O castelo terá 58 cm de altura, 69 cm de largura e 43 cm de profundidade.

Além do castelo, o kit contém barcos, dementadores, a aranha Aragog, a câmara secreta, salas de poções, escadarias e até a sala da professora Dolores Umbridge. Além disso, inclui os principais personagens do filme, como Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Albus Dumbledore, Professor Snape, Lord Voldemort e Bellatrix Lestrange.

O Castelo de Hogwarts poderá ser adquirido a partir de 1º de setembro por US$ 399.99 (cerca de R$ 1500) no site oficial da marca.