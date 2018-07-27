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BRINQUEDO

Castelo de Hogwarts com mais de 6 mil peças será vendido pela Lego

Fãs de 'Harry Potter' poderão comprar o kit a partir de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:59

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:59

Lego possui diversos objetos da saga Harry Potter Crédito: Instagram / @lego
O mundo mágico de Harry Potter foi mais uma vez adaptado pela Lego, empresa fabricante de blocos de montar. A marca anunciou a venda do famoso Castelo de Hogwarts, que irá contar com mais de 6 mil peças. O castelo terá 58 cm de altura, 69 cm de largura e 43 cm de profundidade.
Além do castelo, o kit contém barcos, dementadores, a aranha Aragog, a câmara secreta, salas de poções, escadarias e até a sala da professora Dolores Umbridge. Além disso, inclui os principais personagens do filme, como Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Albus Dumbledore, Professor Snape, Lord Voldemort e Bellatrix Lestrange.
O Castelo de Hogwarts poderá ser adquirido a partir de 1º de setembro por US$ 399.99 (cerca de R$ 1500) no site oficial da marca.
A coleção do Harry Potter fabricada pela Lego também possui outros cenários e objetos clássicos da saga, como o trem de Hogwarts, a partida de quadribol e a aranha Aragog.

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