Casamento de Charles e Diana é destaque na 4ª temporada de 'The Crown'

Princesa Diana (Emma Corrin) e Príncipe Charles (Josh O'Connor) na série "The Crown", da Netflix Crédito: Ollie Upton/Netflix

A Netflix liberou nesta terça-feira, 13, um novo trailer da série The Crown. A quarta temporada dará destaque ao casamento "de conto de fadas" do príncipe Charles (interpretado por Josh O'Connor) e da princesa Diana (Emma Corrin). Os novos episódios estarão disponíveis na plataforma em 15 de novembro.

A história é ambientada no final da década de 1970. A rainha Elizabeth (Olivia Colman) e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles, que ainda está solteiro aos 30 anos.

O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.