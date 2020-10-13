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Série

Casamento de Charles e Diana é destaque na 4ª temporada de 'The Crown'

Assista ao trailer divulgado pela Netflix; novos episódios chegam em 15 de novembro na plataforma

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:46
Princesa Diana (Emma Corrin) e Príncipe Charles (Josh O'Connor) na série
Princesa Diana (Emma Corrin) e Príncipe Charles (Josh O'Connor) na série "The Crown", da Netflix Crédito: Ollie Upton/Netflix
A Netflix liberou nesta terça-feira, 13, um novo trailer da série The Crown. A quarta temporada dará destaque ao casamento "de conto de fadas" do príncipe Charles (interpretado por Josh O'Connor) e da princesa Diana (Emma Corrin). Os novos episódios estarão disponíveis na plataforma em 15 de novembro.
A história é ambientada no final da década de 1970. A rainha Elizabeth (Olivia Colman) e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles, que ainda está solteiro aos 30 anos.
O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.

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A série também destaca nesta temporada o impacto das políticas da primeira mulher à frente do Parlamento britânico, a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a Guerra das Malvinas.

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