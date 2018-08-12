Carnaval de Vitória 2019: veja a ordem do desfile do Grupo Especial

Há pouco menos de seis meses para o Carnaval 2019, os tamborins começam a esquentar e as escolas a se organizar para os desfiles no Sambão do Povo. Neste sábado (11), a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) realizou o sorteio da ordem dos desfiles de sábado do Carnaval de Vitória 2019.