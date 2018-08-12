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Evento

Carnaval de Vitória 2019: veja a ordem do desfile do Grupo Especial

O sorteio da ordem das escolas de samba foi realizado no Mercado São Sebastião neste sábado (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2018 às 11:09

Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 11:09

Imagens capturadas por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória Crédito: Secundo Rezende
Há pouco menos de seis meses para o Carnaval 2019, os tamborins começam a esquentar e as escolas a se organizar para os desfiles no Sambão do Povo. Neste sábado (11), a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge) realizou o sorteio da ordem dos desfiles de sábado do Carnaval de Vitória 2019.
> Leia mais matéria de Cultura
O evento, que aconteceu no Mercado São Sebastião, na Capital, contou com a participação das baterias, passistas, rainhas e intérpretes das agremiações. A ordem sorteada das escola ficou:
1ª - Imperatriz do Forte
2ª - Piedade
3ª - MUG
4ª - Pega no Samba
5ª - Boa Vista
6ª - Novo Império
7ª - Jucutuquara

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