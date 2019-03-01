Carnaval 2019: Blocos e shows garantem diversão na Serra; programação

A festa mais esperada do ano pelos brasileiros está chegando e o Carnaval da Serra promete muita alegria para quem passar pela cidade durante os dias de programação, que está repleta de atrações gratuitas a partir desta sexta-feira (1).
Todos os balneários do município Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida, Carapebus e Bicanga terão blocos e bandas, além de outros bairros também contarem com atrações. Confira, a seguir, a programação completa de cada bairro.
JACARAÍPE
Sábado (02/03)
14h: Bloco Camundongo e Escola de Samba
18h: Bloco Ratazanas
Domingo (03/03)
18h: Bloco Ratazanas
Segunda-feira (04/03)
14h: Bloco Camundongo
18h: Bloco Ratazanas e Escola de Samba
Terça-feira (05/03)
18h: Bloco Ratazanas
NOVA ALMEIDA
Sábado (02/03)
19h: Guardiões do Corso
21h: Roberson Rodrigues
Domingo (03/03)
13h: Bloco Leva Noiz
19h: Via Aérea
20h30: Sem Limites
Segunda-feira (04/03)
19h: Guardiões do Corso
21h: Danny Machado
Terça-feira (05/03)
19h: Tarados em Samba
MANGUINHOS
Sábado (02/03)
10h: Banda Estrela dos Artistas
11h: Banho de Mar à Fantasia
14h: Leo Vieira
20h30: Pura Vida
Domingo (03/03)
10h: Banda Estrela dos Artistas
14h: Tom Maior
20h30: Paulo Borges
Segunda-feira (04/03)
10h: Banda Estrela dos Artistas
14h: Davi
20h30: Denize Pontes
Terça-feira (05/03)
10h: Banda Estrela dos Artistas
14h: Samba da Vila
20h30: Zé Beleira
SERRA DOURADA III
Sábado (02/03)
18h: Bloco As Moças de Serra Dourada
19h: Andreia Soares e Banda
Domingo (03/03)
18h: Bloco As Moças de Serra Dourada e Fanfarra
Segunda-feira (04/03)
18h: Bloco As Moças de Serra Dourada e Fanfarra
Terça-feira (05/03)
18h: Bloco As Moças de Serra Dourada
21h: Danny Machado
CARAPEBUS
Sábado (02/03)
18h: Bloco Carapiranha e Escola de Samba
21h: Banda Responsa
Domingo (03/03)
18h: Bloco Carapiranha e Escola de Samba
21h: Chopp Samba
Segunda-feira (04/03)
18h: Bloco Carapiranha e Escola de Samba
21h: Banda Axé Uai
Terça-feira (05/03)
18h: Bloco Carapiranha e Escola de Samba
BALNEÁRIO CARAPEBUS
Sábado (02/03)
16h: Bloco Carretinha
20h30: Tarados em Samba
Domingo (03/03)
16h: Bloco Carretinha
18h30: Motumbaxé
Segunda-feira (04/03)
16h: Bloco Carretinha
18h30: Motumbaxé
20h30: Andreia Soares e Banda
Terça-feira (05/03)
16h: Bloco Carretinha
BICANGA
Sábado (02/03) a terça-feira (05/03)
16h: Bloco Jegue Folia e Galo da Praia
BARCELONA
Domingo (03/03)
17h: Matinê e Fanfarra
18h: Bloco Alegria
Terça-feira (05/03)
17h: Matinê e Fanfarra
CIDADE CONTINENTAL
Domingo (03/03)
19h30: Bloco Acadêmicos de Continental
JOSÉ DE ANCHIETA
Sexta-feira (01/03)
18h: Bloco da Mocidade Serrana