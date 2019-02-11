Cardi B é a primeira mulher a ganhar Grammy de Melhor Álbum de Rap

11/02/2019 - Cardi B recebe o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards 2019 Crédito: Youtube/Grammy

Cardi B se consagrou neste domingo, dia 10, ao faturar o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards com "Invasion of Privacy" ("Invasão de Privacidade", em português). A rapper foi a primeira mulher a vencer nessa categoria.

A artista subiu ao palco acompanhada do marido Offset, de quem se separou brevemente no final do ano passado. Emocionada, recebeu o prêmio e discursou. "Eu não consigo respirar. Eu só quero dizer obrigada a todos que estavam envolvidos", disse.

No Instagram, Cardi B comemorou a vitória e a dedicou ao rapper Mac Miller, morto em setembro de 2018 e que também concorreu na categoria. "Eu li em um artigo que a família de Mac Miller disse que, se ele não ganhasse, queria que eu ganhasse, então estou dividindo esse Grammy com você. Descanse em paz", vibrou.