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MÚSICA

Cardi B é a primeira mulher a ganhar Grammy de Melhor Álbum de Rap

Artista concorria com rapper morto em setembro de 2018

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:27

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:27

11/02/2019 - Cardi B recebe o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards 2019 Crédito: Youtube/Grammy
Cardi B se consagrou neste domingo, dia 10, ao faturar o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy Awards com "Invasion of Privacy" ("Invasão de Privacidade", em português). A rapper foi a primeira mulher a vencer nessa categoria.
A artista subiu ao palco acompanhada do marido Offset, de quem se separou brevemente no final do ano passado. Emocionada, recebeu o prêmio e discursou. "Eu não consigo respirar. Eu só quero dizer obrigada a todos que estavam envolvidos", disse.
No Instagram, Cardi B comemorou a vitória e a dedicou ao rapper Mac Miller, morto em setembro de 2018 e que também concorreu na categoria. "Eu li em um artigo que a família de Mac Miller disse que, se ele não ganhasse, queria que eu ganhasse, então estou dividindo esse Grammy com você. Descanse em paz", vibrou.
Em outra publicação, compartilhou a notícia publicada por um veículo norte-americano e escreveu na legenda: "Nós ganhamos a m**** de um Grammy!".

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