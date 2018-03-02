Tatiana Maisan e Lucas Pastro: Capixabas vão cantar MPB e bossa em casamento em Paris Crédito: Felipe Sanches/Divulgação

Do Espírito Santo para Paris, na França: esse intercâmbio vai render uma série de shows, ainda, na Costa do Marfim. É que Tatiana Maisan, de 24 anos, e seu namorado, Lucas Pastro, de 26 anos, que moram em Cachoeiro de Itapemirim, vão para a capital francesa cantar em um casamento, que acontece no próximo mês. Os dois se conheceram na música e, como ela mesma diz: "Hoje cantamos nos casamentos dos outros para depois fazermos o nosso".

Tatiana conta que sempre sofreu influência da música por parte do pai, que era músico. "E nós dois nos conhecemos em bandas que formamos ainda na faculdade. Lembro de quando nos olhamos pela primeira vez. Estávamos eu tocando com meus colegas e ele, com os dele", detalha.

De Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, até Paris são pouco mais de 8 mil quilômetros de distância. Acontece que a ponte que ligou os capixabas ao casal francês é uma tia de Tatiana. "Ela mora na Costa do Marfim há anos e conversava com umas amigas quando nos contrataram para esse casamento", garante ela, que não deu muitos detalhes da cerimônia, que acontece no próximo dia 17.

Já a Costa do Marfim... "Começamos a postar conteúdo na internet e um dono de um bar de lá, que se diz apaixonado por MPB e bossa-nova, ficou interessado em promover uma apresentação nossa", confidencia ela, que está controlando os ânimos da melhor forma que pode.

No continente africano, a dupla fará uma série de shows, dos dias 22 de março até 4 de abril. Tatiana comenta que ela e o namorado estão a mil com os preparativos e, nesse ponto do campeonato, já estão destinando cinco horas do dia só para treinarem juntos. Ele, além de cantar, também toca violão. "Hoje mesmo nos pegamos 'viajando', só de pensar em como vai ser. Minha mão já está suando só de pensar", conclui, às gargalhadas.



Amor e a música

Segundo a cantora, foi neste ano que tudo mudou em sua vida e a carreira deu uma guinada. Isso porque, também, em 2011 ela havia acabado de ficar no top 80 de um concurso de música nacional que teve mais de 50 mil inscritos. De lá para cá, os projetos e pensamentos em torno da música só aumentaram.

"Há alguns anos eu já tenho um projeto de começar alguma coisa com a música, muito embora naquele momento eu já ensaiasse a começar a cantar profissionalmente", afirma, se referindo ao período que sucedeu sua participação no concurso. "Quando eu conheci o Lucas, eu vi a oportunidade porque ele também tinha essa ideia de montar alguma coisa", completa.

A capixaba relata que, quando começaram a namorar, todos os amigos em comum começaram a fazer campanha para que os dois cantassem juntos, já que ambos atuavam no mesmo ramo. A junção aconteceu em 2017, depois de os dois conversarem sobre os rumos que queriam tomar e onde queriam chegar. "Começamos tocando em bares aqui na cidade mesmo. Lucas nasceu em Muqui, mas só nasceu (risos). Ele sempre morou aqui em Cachoeiro de Itapemirim", pondera.