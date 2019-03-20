Capixabas fazem apelo e pedem show de Sandy & Junior no ES

A dupla Sandy e Júnior Crédito: Reprodução/Instagram @sjoficial

O outono começou nesta quarta (20). Junto com as folhas que caem no quintal, começaram as vendas dos ingresso para a turnê de reencontro de Sandy e Junior. Enquanto os ingressos já esgotaram em algumas cidades, os capixabas ainda lamentam que o Espírito Santo ficou de fora das 10 datas e locais que a dupla vai percorrer com a turnê nostálgica.

Nas redes sociais, os fãs da dupla lamentaram não conseguir adquirir os bilhetes e reclamaram das filas e dos ingressos que sobraram em várias partes do país. Em São Paulo, uma multidão se aglomerou na porta do estádio Pacaembu em busca de um ingresso. No Rio, não foi diferente. Em frente a Jeneusse Arena, onde será o show na cidade, em agosto, uma fila dava voltas. Os fãs cariocas estão, inclusive, fazendo a campanha Sandy e Júnior no Maracanã.

Na mesma linha de chamar atenção para a produção da dupla, capixabas decidiram promover uma campanha na internet, não para mudar de local de show, mas para que uma data no Espírito Santo seja incluída. A ideia é que a dupla venha dar o ar da graça na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória.

A autônoma Inê Targino Fernandes, de 31 anos, é quem comanda evento criado no Facebook - que já conta com mais de 5 mil interessados - para trazer os irmãos ao Estado. Fã da dupla, ela acompanhou os passos dos dois desde criança. "Quando eles anunciaram a separação eu chorei muito", lembra.

De acordo com Inê, há muito tempo ela e outros fãs que são amigos aguardam por essa turnê. A ideia de criar o evento "Queremos Sandy E Junior Em Vitória ES" veio da irmã. "Ela disse: 'Cria o evento no Facebok e vê no que vai dar". Inê decidiu apostar na cartada, mas até agora não recebeu nenhum contato de produtor ou empresário.

Muitos fãs estão compartilhando o evento para ajudar na mobilização. Também tem um amigo que está tentando contato com produtores daqui para incentivá-los a trazer o show para cá Inê Targino Fernandes, autônoma

"A expectativa, na verdade, é de surgir mais datas e que eles venham a Vitória. Mas, se não acontecer mesmo, pretendo ir prestigiá-los em Belo Horizonte, Minas Gerais", relata.

A mobilização para ver o show em outros locais também surge no grupo, já que o medo de perder uma das 10 apresentações é grande. "Bem que podiam vir mesmo! Mas alguém sabe de excursões para as cidades que terão shows?", questionou uma internauta.

Mesmo com a produção do show anunciando que a turnê poderia não se resumir apenas às dez datas divulgadas, a reportagem acionou a assessoria de imprensa do cantor Júnior Lima, que não respondeu à demanda até o fechamento desta matéria. O Gazeta Online questionou se ainda há a possibilidade de marcação de novos shows e se o Espírito Santo, em algum momento, foi cogitado como destino para uma apresentação da dupla.

O ESPÍRITO SANTO É ATRATIVO PARA GRANDES SHOWS?

O Espírito Santo, atualmente, já recebe algumas produções consideradas de grande porte. Mas o que falta para que o Estado seja palco e preferência de artistas para apresentações e estreias de shows? O Gazeta Online conversou com especialistas, que apontam falta de público como fator principal para o fracasso desse tipo de evento por aqui.

Em suma, o produtor precisa encontrar um lugar adequado para o evento, avaliar o preço médio dos ingressos, que não podem ser caros - mas dependendo da atração também não podem ser baratos -, a agenda precisa estar disponível e, por fim, o artista precisa acreditar que ele vai conseguir lucrar com o trabalho.

"O Espírito Santo é pequeno. Isso atrapalha muito na produção de show. A maioria dos eventos, acreditem ou não, dá prejuízo", dispara o CEO da Brava Entretenimento, Felipe Fioroti. Ele conta que, por isso, os produtores têm preferido fazer eventos menores, mesmo que as atrações sejam nacionais.

"Eu mesmo, que gerencio várias casas de shows pelo Estado, estou fazendo muita coisa que tem potencial para ser grande no Embrazado - espécie de bar club da Praia do Canto, em Vitória", exemplifica.

Felipe relata que os maiores shows que o Estado consegue realizar, hoje, acontecem durante o verão, em Guarapari. "É que, lá, o número de pessoas aumenta por causa dos turistas, então a possibilidade de lotar é maior", conclui.

E a citação de Fioroti é refletida em alguns comentários do grupo para a vinda do show de Sandy e Junior no ES. "Queremos Sandy e Junior em Vitorinha com aqueles ingressinhos disponíveis no "lindezo" do Peixe Urbano!!! Não posso vender meu rim gente", disse uma internauta, assustada com os valores da turnê da famosa dupla, que vai de R$ 140 a R$ 520 - valores de inteira.

A produtora da WB Produções, Bruna Dornellas, também aponta que a apresentação precisa ser economicamente viável para as duas partes. É que, além do cachê, a maior parte dos artistas grandes têm participação na bilheteria. "Então, às vezes, eles não têm interesse de vir mesmo", completa.

Além disso, com espaços menores, o valor do ingresso precisa ser mais alto, e a chance de as pessoas desistirem de ir é maior. Então, a arrecadação com a venda é baixa. "Tem que ver também a capacidade técnica dos espaços que estão disponíveis. Boa acústica, capacidade... Basicamente isso. Porque os demais itens, como equipamentos, podem até não estar disponíveis, mas dá para a gente trazer de fora", finaliza.