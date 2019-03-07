Capixabas disputam título de Miss Tattoo Vitória; veja as candidatas

Uma miss em um concurso tradicional, à regra, não pode ter tatuagens para competir. Mas Vitória está prestes de romper esse tabu com um concurso só para as tatuadas, que acontece durante exposição de tattoos na Capital. A ideia da organização é valorizar a beleza das tatuagens e da mulher que ostenta os desenhos na própria pele como forma de manifestação, cultura e modificação corporal.

Do concurso, sairão a Miss Expo Tattoo Vitória 2019, Princesa Expo Tattoo Vitória 2019 e Miss Simpatia Expo Tattoo Vitória 2019. Cada categoria receberá faixa e título personalizados, bem como brindes que vão de academia de graça até inscrição em escola de dança.

A apresentação e performance - que não pode ter mais do que cinco minutos de duração - da candidata é livre de escolha do estilo, podendo usar artifícios que passeiam do teatro à participação de terceiros durante o show. A participação e interação com público e júri também serão levados em consideração. A divulgação das vencedoras será feita imediatamente após deliberação das juradas.

FEIRA DE TATUAGEM

O evento faz parte da programação da 7ª Expo Tattoo Vitória. A feira, voltada para o público do universo das tatuagens, mostra o que há de novo no segmento e divulga técnicas e equipamentos mais modernos para os profissionais capixabas. A mostra será realizada entre os dias 9 e 10 de março, no Centro de Convenções de Vitória, e contará ainda com programação especial de shows.

Veja as candidatas do Miss Expo Tattoo Vitória 2019:

Brunna Castello, de 23 anos, é modelo e universitária Crédito: Mile4/Divulgação

Thamiris Nunes, de 28 anos, é gerente Crédito: Lee Marliere

Michele Esteves, de 31 anos, é body piercer Crédito: Mile4/Divulgação

Mayara Panni, de 23 anos, é universitária Crédito: Lee Marliere

Karen Rodrigues, de 23 anos, é doula Crédito: Lee Marliere

Hingride Casti, de 22 anos, é tatuadora, micropigmentadora e designer de cílios Crédito: Lee Marliere

Géssica Rodrigues é modelo Crédito: Mile4/Divulgação

Camila Paganini, de 36 anos, é professora e historiadora Crédito: Lee Marliere

SERVIÇO

7ª Expo Tattoo Vitória

Local: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, Praia do Canto, Vitória)

Data: 8, 9 e 10 de março de 2019, das 11h às 23h

Superticket.com.br Ingressos: R$ 25 (inteira) por dia; R$ 45 (passaporte para dois dias); R$ 60 (passaporte para todos os dias) - Vendas por meio do