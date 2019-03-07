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Avaliação profissional

Capixabas disputam título de Miss Tattoo Vitória; veja as candidatas

O concurso vai julgar e premiar a melhor pessoa que traduzir o universo da tatuagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2019 às 19:25

Publicado em 07 de Março de 2019 às 19:25

Uma miss em um concurso tradicional, à regra, não pode ter tatuagens para competir. Mas Vitória está prestes de romper esse tabu com um concurso só para as tatuadas, que acontece durante exposição de tattoos na Capital. A ideia da organização é valorizar a beleza das tatuagens e da mulher que ostenta os desenhos na própria pele como forma de manifestação, cultura e modificação corporal. 
Do concurso, sairão a Miss Expo Tattoo Vitória 2019, Princesa Expo Tattoo Vitória 2019 e Miss Simpatia Expo Tattoo Vitória 2019. Cada categoria receberá faixa e título personalizados, bem como brindes que vão de academia de graça até inscrição em escola de dança. 
A apresentação e performance - que não pode ter mais do que cinco minutos de duração - da candidata é livre de escolha do estilo, podendo usar artifícios que passeiam do teatro à participação de terceiros durante o show. A participação e interação com público e júri também serão levados em consideração. A divulgação das vencedoras será feita imediatamente após deliberação das juradas. 
FEIRA DE TATUAGEM
O evento faz parte da programação da 7ª Expo Tattoo Vitória. A feira, voltada para o público do universo das tatuagens, mostra o que há de novo no segmento e divulga técnicas e equipamentos mais modernos para os profissionais capixabas. A mostra será realizada entre os dias 9 e 10 de março, no Centro de Convenções de Vitória, e contará ainda com programação especial de shows. 
Veja as candidatas do Miss Expo Tattoo Vitória 2019: 
Brunna Castello, de 23 anos, é modelo e universitária Crédito: Mile4/Divulgação
Thamiris Nunes, de 28 anos, é gerente Crédito: Lee Marliere
Michele Esteves, de 31 anos, é body piercer Crédito: Mile4/Divulgação
Mayara Panni, de 23 anos, é universitária Crédito: Lee Marliere
Karen Rodrigues, de 23 anos, é doula Crédito: Lee Marliere
Hingride Casti, de 22 anos, é tatuadora, micropigmentadora e designer de cílios Crédito: Lee Marliere
Géssica Rodrigues é modelo Crédito: Mile4/Divulgação
Camila Paganini, de 36 anos, é professora e historiadora Crédito: Lee Marliere
SERVIÇO
7ª Expo Tattoo Vitória
Local: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré, Praia do Canto, Vitória)
Data: 8, 9 e 10 de março de 2019, das 11h às 23h
Ingressos: R$ 25 (inteira) por dia; R$ 45 (passaporte para dois dias); R$ 60 (passaporte para todos os dias) - Vendas por meio do Superticket.com.br
Mais informações: (27) 3020-0960

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