Capixaba Gabriel Abaurre propõe viagem no tempo em EP autoral

Acho que nasci na época errada. Gosto de músicas antigas, de máquina fotográfica analógica, tenho coleção de vinil há muito tempo..., conta, logo de cara, o músico Gabriel Abaurre. O capixaba acaba de lançar seu primeiro EP, Time Traveller, bebendo da fonte que o inspirou durante os 15 anos de carreira: a do rock clássico, com toques de folk e country.

O desejo de gravar um projeto totalmente autoral já era antigo, tanto que uma das canções registradas por Gabriel foi composta em 2008. A mais nova delas, segundo o artista, foi finalizada em 2015. A demora para concluir o trabalho se deu por conta dos estudos e da carreira paralela com o The Singles, conhecido cover dos Beatles.

Sempre tinha muitos compromissos, tocava muito na noite e fui deixando mais para frente. Além disso, fazia questão de ajustar tudo, de modo que valesse a pena fazer esse registro, diz Gabriel, em entrevista por telefone ao C2.

Formado em Música pela Ufes e apaixonado pelas técnicas de gravação dos anos 1950 e 1960, o músico transformou o tema em objeto de estudo, e se especializou em Música e Tecnologia em Londres. A experiência foi crucial para o resultado encontrado no Time Traveller.

Tem gente que senta no estúdio, toca, e vai embora. Não sabe o que aconteceu. Escolhi pessoas específicas, que têm paixão por música, para buscar o som mais adequado ao que eu queria, conta Gabriel, que também teve o reforço do irmão mais novo e parceiro musical, Vitor Abaurre, durante o processo.

Composto por quatro faixas autorais, o EP tem produção musical assinada por Leonardo Bortolini, e foi gravado em Vitória, mas mixado em Nova York. A masterização foi feita no icônico Abbey Road Studios, em Londres, por Simon Gibson, que foi responsável pela remasterização de álbuns dos Beatles e de Paul McCartney.

As influências de Gabriel ficam evidentes em cada acorde do EP, como na gaita de fole presente em Honey e no country puxado em Words.

Aliás, foi nos Estados Unidos, tocando em festivais com outra banda da qual faz parte, The Starclubbers, que o músico teve a oportunidade de conhecer a fundo a cultura da música country.

Sempre que viajamos para tocar lá, fazemos uma outra viagem na sequência. Em uma das vezes, fui para Nashville, o berço da música country, e pude perceber o quanto a sonoridade me agrada. Johnny Cash e John Denver me influenciaram bastante, ressalta.

Agora, após o lançamento online do EP, Gabriel se prepara para o lançamento físico, inclusive em vinil. O show de estreia em Vitória está previsto para o dia 28 de julho, ainda sem local definido.

Time Traveller