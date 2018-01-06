Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ARRASOU

Capixaba fica no TOP 10 do concursos de receitas da Ana Maria Braga

Marta Fortes, de Viana, fez um bolo de fubá com goiabada cascão. Aprenda a receita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 21:57

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 21:57

Marta Fortes ficou em 9º lugar no concurso "Top 20 de receitas", do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga Crédito: Adeyvison Siqueira
Tem capixaba em destaque na mídia nacional. Com a receita de 'bolo de fubá com goiabada cascão', Marta Fortes é uma das vencedoras da última edição do Concurso "Top 20 de receitas", do programa "Mais Você" (TV Globo), da Ana Maria Braga. A receita da moradora de Viana ficou em 9º lugar.
"Eu não sou muito fã de concursos, mas achei muito interessante e mandei a receita, que não foi aprovada. Então, me lembrei da minha receita de bolo de fubá com goiabada que meus clientes gostam muito e mandei", diz ela.
Marta é moradora do bairro Marcílio de Noronha há mais de 35 anos e trabalha como instrutora de culinária no Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o vianense, o Gerar a pouco mais de um mês. Quem vê a capixaba, não sabe que ela demorou a iniciar sua dedicação à profissão de gastronomia. 
Tudo começou com um empurrãozinho de uma parente. Após anos se dedicando à família, ela recebeu um convite. "Uma prima ia se casar e como não estava em condições de pagar um Buffet para a sua festa de casamento, me pediu que fizesse tudo para ela, e eu fiz", relembra ela, que, após suas receitas fazerem sucesso na festa, resolveu fazer faculdade de gastronomia.
Para Marta o que pode ter chamado a atenção da Ana Maria foi o modo de preparo da receita. "A minha receita é diferente porque cozinha primeiro e também, porque bolo de fubá lembra a infância na casa da vovó", destaca. A receita é mesmo muito boa. E chama a atenção porque primeiro você faz uma polenta, para depois virar bolo!
Concurso
O concurso da Ana Maria seleciona 60 receitas de pratos doces e salgados, para o concurso. Desses, a própria apresentadora seleciona as 20 melhores e divulga na página oficial do programa, para ser votada e concorrer ao prêmio final que varia de R$ 250 a R$ 5 mil.
Confira abaixo a receita dessa iguaria 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados