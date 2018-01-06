Capixaba fica no TOP 10 do concursos de receitas da Ana Maria Braga

Marta Fortes ficou em 9º lugar no concurso "Top 20 de receitas", do programa "Mais Você", de Ana Maria Braga Crédito: Adeyvison Siqueira

Tem capixaba em destaque na mídia nacional. Com a receita de 'bolo de fubá com goiabada cascão', Marta Fortes é uma das vencedoras da última edição do Concurso "Top 20 de receitas", do programa "Mais Você" (TV Globo), da Ana Maria Braga. A receita da moradora de Viana ficou em 9º lugar.

"Eu não sou muito fã de concursos, mas achei muito interessante e mandei a receita, que não foi aprovada. Então, me lembrei da minha receita de bolo de fubá com goiabada que meus clientes gostam muito e mandei", diz ela.

Marta é moradora do bairro Marcílio de Noronha há mais de 35 anos e trabalha como instrutora de culinária no Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o vianense, o Gerar a pouco mais de um mês. Quem vê a capixaba, não sabe que ela demorou a iniciar sua dedicação à profissão de gastronomia.

Tudo começou com um empurrãozinho de uma parente. Após anos se dedicando à família, ela recebeu um convite. "Uma prima ia se casar e como não estava em condições de pagar um Buffet para a sua festa de casamento, me pediu que fizesse tudo para ela, e eu fiz", relembra ela, que, após suas receitas fazerem sucesso na festa, resolveu fazer faculdade de gastronomia.

Para Marta o que pode ter chamado a atenção da Ana Maria foi o modo de preparo da receita. "A minha receita é diferente porque cozinha primeiro e também, porque bolo de fubá lembra a infância na casa da vovó", destaca. A receita é mesmo muito boa. E chama a atenção porque primeiro você faz uma polenta, para depois virar bolo!

Concurso

O concurso da Ana Maria seleciona 60 receitas de pratos doces e salgados, para o concurso. Desses, a própria apresentadora seleciona as 20 melhores e divulga na página oficial do programa, para ser votada e concorrer ao prêmio final que varia de R$ 250 a R$ 5 mil.