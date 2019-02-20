Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Capixaba' Eliza Capai fala sobre filme premiado em Berlim

Documentário sobre movimento estudantil recebeu o Prêmio da Anistia Internacional e o Prêmio da Paz durante o Festival de Berlim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2019 às 22:19

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 22:19

A cineasta Eliza Capai fez bonito em um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, o Festival de Berlim, ou Berlinale. Seu documentário Espero Tua (re)Volta venceu o Prêmio da Anistia Internacional e o Prêmio da Paz no dia 16 de fevereiro. 
Eliza nasceu no Rio de Janeiro, mas morou em Vitória até os 19 anos. Sou um tanto capixaba, um tanto paulista, mas nasci no Rio, conta a cineasta, filha do fotógrafo capixaba Humberto Capai. Ao longo de sua carreira, Eliza já assinou direção e roteiro de 15 curtas-metragens, quatro séries para TV, três séries para web, além de três médias e dois longas-metragens documentais.
O premiado Espero tua (re)volta, que traz luz para a luta estudantil, é narrado por três jovens ex-secundaristas  Lucas Koka, Marcela Jesus e Nayara Souza  que participaram das ocupações de escolas paulistas em 2015. Em entrevista por telefone direto de Berlim, Eliza fala sobre a importância do prêmio e a relevância social de seu filme. Confira.
Por que decidiu fazer esse documentário?
Acompanhei pelas notícias as ocupações em 2015. Cheguei a entrar em uma ocupação e fiquei impressionada com a pauta e a organização dos estudantes. Mas o momento em que a pulga me mordeu foi em 2016, quando eu e a produtora Mariana Genesc estávamos na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para pesquisar personagens para uma série e não conseguimos sair de lá. Dormimos lá dentro, nos olhamos e pensamos: precisamos fazer um filme sobre essa geração.
Como esses três jovens chamaram sua atenção?
Cada personagem veio de um lado diferente. O Lucas eu conheci assistindo aos vídeos dele que viralizaram. Ele é ator, rapper e tem uma capacidade enorme de comunicação e empatia. Quando peguei o material de arquivo com o documentarista Henrique Cartaxo, ele me falou da Marcela. Quando a conheci, em 2017, ela estava completamente diferente e essas mudanças começaram a partir das ocupações. A Nayara eu já tinha conhecido na ocupação da Alesp, e quando fui gravar a ocupação da Câmara, já bem no final do filme, ela despontou como uma liderança muito forte.
E o que representa ganhar esse prêmio?
Ir pra Berlinale já era um prêmio. Esses são prêmios muito especiais, a Anistia Nacional é uma organização que admiro muito. E recebemos o Prêmio da Paz, que é muito simbólico porque esses meninos muitas vezes são tratados como vândalos, como se estivessem destruindo a ordem pública, e aí esse prêmio me vem como uma lembrança de que contra as leis injustas,
A desobediência civil é um caminho pra alcançar o que está na Constituição, o que é direito
Eliza Capai
, nesse caso o direito à educação. Esses prêmios dão a certeza de que o filme se comunica inclusive com o público fora do Brasil. A maioria nem sabia o que tinha acontecido nas escolas de São Paulo. O filme não tem o objetivo de ser uma verdade, até por isso a escolha de três narradores que têm ponto de vistas diferentes da história.
O que te impulsiona a ir atrás de histórias de luta?
Nunca consegui entender porque em um país com tantas riquezas existem situações de miséria, de violência, de injustiça... Então é uma forma de entender como isso acontece e o que é possível fazer para não acontecer mais. Cresci em uma família que preza muito pela justiça, meus pais foram militantes do movimento estudantil, eles sempre foram atentos a essas questões e pontuaram isso desde que sou pequena. É como eu vejo o mundo... É questão de não aceitar e não conseguir achar que está tudo bem o mundo ser assim.
O filme estreia quando no Brasil?
O nosso plano é aguardar o resultado dos festivais brasileiros e, seis meses depois, fazer uma estreia em sala de cinema e buscar uma distribuição social. Quem quiser organizar sessões públicas deve entrar na plataforma e preencher os dados da sessão. Aí, 72 horas antes da sessão, a pessoa consegue baixar o filme. A única coisa que a gente exige é que não seja cobrado ingresso e que tenha debate. É uma forma de chegar a locais a que o filme não chegaria e colocar pessoas juntas para tentar entender o passado, o presente e sonhar o futuro coletivamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados