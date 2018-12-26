Capixaba de 10 anos lança 3º livro e dá palestras de empreendedorismo

A escritora Nina Frainer, de 10 anos, lembra de sua primeira obra, "A Menina da Sanfona Azul" Crédito: Pedro Permuy

Aos 10 anos, Nina Frainer tem muito o que falar sobre empreendedorismo infantil. Tanto que, de uns meses para cá, começou a ser contratada por instituições para debater o tema com outras crianças e adolescentes pelo Brasil inteiro. É que com tão pouca idade, a escritora capixaba já tem três livros lançados e outros dois que devem sair no primeiro semestre de 2019. Mas a criatividade e talento são tantos que ela já tem na gaveta outras três tramas prontas para que sua editora, em São Paulo, avalie o lançamento.

participou da Bienal de São Paulo contando suas histórias, que partem muitas vezes de experiências do cotidiano. No último lançamento, "O Monstro é Você", Nina trata do bullying e se inspirou em uma história que viveu para escrever sobre o assunto. "Eu já sofri bullying mas, na época que escrevi, me inspirei em casos que eu presenciava na escola e em notícias que lia nos jornais", completa. Ela assinou com a Novo Século neste ano e, ainda em 2018, brindou um grande marco na carreira como escritora:contando suas histórias, que partem muitas vezes de experiências do cotidiano. No último lançamento, "O Monstro é Você", Nina trata do bullying e se inspirou em uma história que viveu para escrever sobre o assunto. "Eu já sofri bullying mas, na época que escrevi, me inspirei em casos que eu presenciava na escola e em notícias que lia nos jornais", completa.

"O Monstro é Você" traz, ludicamente, a história de um monstro que passa a frequentar uma escola de humanos e é discriminado pelo fato de parecer diferente. "Não dá para a gente julgar as pessoas pela aparência", justifica a escritora, já explicando a moral que quis passar com a trama fictícia. "No decorrer dos acontecimentos, o monstro encontra uma amiga e ela começa a transmitir para os colegas que ele não é mal só porque é diferente", detalha.

Nina conversou com a reportagem pessoalmente, na última semana, quando veio ao Espírito Santo passar o Natal com a família. Atualmente, ela, a irmã e os pais vivem em São Paulo por conta da agenda que a escritora acumula. Mas a visita ao Estado foi só de passagem: é que Nina está em uma turnê literária, passando por várias cidades do Brasil para divulgar seus livros. De Vitória, segue para Itaúnas nesta sexta (28) e depois vai à Bahia e Aracaju.

EMPREENDEDORISMO INFANTIL

Por ela mesma, Nina se classifica como atriz, humorista, escritora, compositora, palestrante e empreendedora. Dentre outras qualidades, a menina desenvolveu uma grande capacidade de passar mensagens para crianças da mesma faixa etária e, por isso, passou a ser contratada por empresas para prestar esse tipo de serviço em vários lugares do País.

"Fui a uma instituição de atendimento socioeducativo há um tempo e tinha a missão de fazer com que eles tenham uma outra ideia sobre as coisas. Falei sobre vários temas, sobre o que eu faço. Se alguém ali dentro, que me ouviu, decidir fazer diferente é porque já valeu a pena", dispara.

Nina destaca que a área é nova no Brasil, mas só no nome. É que não é de hoje que crianças passam a fazer atividades que são características de mentes empreendedoras, mas o termo foi recentemente batizado. Dessa forma, fica mais fácil classificar esses serviços e também faz ampliar as discussões acerca do tema. "Tem sido uma experiência muito boa e acho que, no mínimo, é isso que eu carrego de cada palestra, a experiência que eu tive naquele espaço", conclui.