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TELEVISÃO

Capixaba, Claudia Zanetti dá adeus ao 'The Voice Kids'

Moradora de Vila Velha cantou com Nicolas Silva e Maiara Morena na fase de batalhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 17:11

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 17:11

Claudia Zanetti foi até a fase de batalhas no The Voice Kids Crédito: Carlos Alberto Silva
A capixaba Claudia Zanetti, 15, deu adeus à disputa do "The Voice Kids". A adolescente não passou da fase das batalhas, exibida neste domingo (25).
 
"Só de ter chegado até aqui é uma conquista enorme", disse Claudia, que completou: "Queria agradecer a todo mundo, meus pais, amigos, ao Espírito Santo e meu irmãozinho, que é especial".
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A moradora de Vila Velha batalhou contra Nicolas Silva e Maiara Morena. O trio cantou a música "Joga Fora No Lixo", de Sandra de Sá. A carioca foi escolhida por Carlinhos Brown e segue no programa.
Inscrições
A terceira edição do "The Voice Kids" nem acabou e a Globo já abriu as inscrições para a quarta temporada. Crianças de 9 a 15 anos podem participar, mediante a autorização dos responsáveis. Basta acessar o site do programa, preencher a um questionário e enviar vídeos dos interessados em participar com apresentações musicais de até 5 minutos.

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