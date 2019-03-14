Capitã Marvel aparece em novo trailer de 'Vingadores: Ultimato'

Capitã Marvel Crédito: Disney/Divulgação

A Disney divulgou nesta quinta (14) mais um trailer de "Vingadores: Ultimato", que estreia dia 25 de abril. Desta vez, o vídeo apresenta a Capitã Marvel em uma breve cena com Thor (Chris Hemsworth).

Como nas cenas já mostradas em vídeos anteriores, os heróis Capitão América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e a Viúva Negra (Scarlett Johansson) tentam vingar os mortos do filme anterior. Foram poucos os heróis que restaram após a destruição promovida por Thanos ao final do terceiro filme.

A cada vídeo, um novo personagem é apresentado no filme. O primeiro trailer mostrou a chegada do Homem Fomiga (Paul Rudd), e agora, já devidamente apresentada em seu filme próprio, aparece a Capitã Marvel.