Caparaó terá festival com música, cinema e comidas neste fim de semana

Nos dias 6, 7 e 8 de junho a Praça 6 de Janeiro, em Alegre, vai receber a terceira edição do Bora Caparaó, com uma programação com atrações que vão de shows a food trucks e cervejarias artesanais. O evento pretende divulgar a cultura da região para moradores e turistas, que visitam o local em busca de diversão. A entrada é gratuita e contará com apresentação até de artistas nacionais, como a ex-The Voice Sophia Martins, cantora mirim que participou da edição de 2017 do reality musical da TV Globo.
De acordo com um dos organizadores da O Bando Produções Culturais, José Laurindo, o festival quer cumprir a promessa de ser um ambiente agradável para todos os tipos de pessoas. "O pai da Sophia também vai se apresentar. E é justamente essa atmosfera de família que nós queremos proporcionar aos visitantes. Queremos que todos se sintam à vontade e abertos para conhecerem um pouco mais de uma das regiões do Espírito Santo", completa.
"Essa também é uma oportunidade boa para a população local, já que não existem salas de projeção na região", diz, se referindo à programação de cinema do evento. "Dessa forma, todo o conceito de cultura é levado ao espaço perfeito para a ocupação e convivência das famílias", pondera.
CINEMA
Todas as sessões de cinema que serão realizadas durante o festival vão acontecer no prédio histórico Solar Miguel Simão, que abriga uma escola de música de Alegre, atualmente. No local, ainda terão expostas obras de arte e haverá lançamento do livro "Realidade Perturbada" do autor Klaus'Berg Nippes Bragança, professor da Ufes.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira 06/07 -
SOLAR MIGUEL SIMÃO
18h Abertura Oficial do Bora Caparaó 2018 / Exposição de Artes com Sadday Art
Cinema: 19h Exibição de curtas no Solar
PRAÇA 6 DE JANEIRO
21h Marcelo Lemos
22h30 Rodrigo Novo
00h O Coelho e os cartolas
Sábado 07/07 - PRAÇA 6 DE JANEIRO
16h Abertura: Atividades socioeducativas Teatro de Fantoches
17h Oficina com Sadday Art
(lançamento do livro Realidade Perturbada no SOLAR)
18h Dança infantil arte dgaragem
19h Batalha de RAP Instinto Coletivo
20h Thiago Vianna
21h30 - B Melão
23h Polifonia
00h30 Irenne
Domingo 08/07 PRAÇA 6 DE JANEIRO
16h Abertura: Atividades socioeducativas com Vinicius Cavati Natureza Selvagem
17h Teatro de rua O Quintal de Histórias
18h Show Sofia Marins Participante do programa The Voice Kids 2017
19h Roda de Capoeira Associação Reza Forte
20h30 Marcos Tuim
22h - Encerramento Oficial do Evento