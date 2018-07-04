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Caparaó terá festival com música, cinema e comidas neste fim de semana

Além das atrações culturais e cinematográficas, terão cinco food trucks e três cervejarias artesanais no evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 19:12

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 19:12

Nos dias 6, 7 e 8 de junho a Praça 6 de Janeiro, em Alegre, vai receber a terceira edição do Bora Caparaó, com uma programação com atrações que vão de shows a food trucks e cervejarias artesanais. O evento pretende divulgar a cultura da região para moradores e turistas, que visitam o local em busca de diversão. A entrada é gratuita e contará com apresentação até de artistas nacionais, como a ex-The Voice Sophia Martins, cantora mirim que participou da edição de 2017 do reality musical da TV Globo.
De acordo com um dos organizadores da O Bando Produções Culturais, José Laurindo, o festival quer cumprir a promessa de ser um ambiente agradável para todos os tipos de pessoas. "O pai da Sophia também vai se apresentar. E é justamente essa atmosfera de família que nós queremos proporcionar aos visitantes. Queremos que todos se sintam à vontade e abertos para conhecerem um pouco mais de uma das regiões do Espírito Santo", completa.
"Essa também é uma oportunidade boa para a população local, já que não existem salas de projeção na região", diz, se referindo à programação de cinema do evento. "Dessa forma, todo o conceito de cultura é levado ao espaço perfeito para a ocupação e convivência das famílias", pondera.
A ex-The Voice Kids Sophia Martins é uma das atrações do evento Crédito: Divulgação
CINEMA
Todas as sessões de cinema que serão realizadas durante o festival vão acontecer no prédio histórico Solar Miguel Simão, que abriga uma escola de música de Alegre, atualmente. No local, ainda terão expostas obras de arte e haverá lançamento do livro "Realidade Perturbada" do autor Klaus'Berg Nippes Bragança, professor da Ufes.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira  06/07 - 
SOLAR MIGUEL SIMÃO
18h  Abertura Oficial do Bora Caparaó 2018 / Exposição de Artes com Sadday Art
Cinema: 19h  Exibição de curtas no Solar
PRAÇA 6 DE JANEIRO
21h  Marcelo Lemos
22h30  Rodrigo Novo
00h  O Coelho e os cartolas
Sábado  07/07 - PRAÇA 6 DE JANEIRO
16h  Abertura: Atividades socioeducativas  Teatro de Fantoches
17h  Oficina com Sadday Art (lançamento do livro Realidade Perturbada no SOLAR)
18h  Dança infantil  arte dgaragem
19h  Batalha de RAP  Instinto Coletivo
20h  Thiago Vianna
21h30 - B Melão
23h  Polifonia
00h30  Irenne
Domingo  08/07  PRAÇA 6 DE JANEIRO
16h  Abertura: Atividades socioeducativas com Vinicius Cavati  Natureza Selvagem
17h  Teatro de rua  O Quintal de Histórias
18h  Show Sofia Marins Participante do programa The Voice Kids 2017
19h  Roda de Capoeira  Associação Reza Forte
20h30  Marcos Tuim
22h - Encerramento Oficial do Evento

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