Home
>
Cultura
>
Cantora Karin Martins aposta no pop e lança o single "Desejo Meu"

Cantora Karin Martins aposta no pop e lança o single "Desejo Meu"

"Desejo Meu" está disponível nas plataformas digitais desde fevereiro e conta com produção de Paulo Vaz, da banda capixaba SuperCombo