Cantor e compositor Chico César faz show em Vitória

Apresentação faz parte de programação da "Semana do Mar" e acontece no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na Enseada do Suá, neste sábado (8), a partir de 18h