Camerata Sesi homenageia Franz Liszt em noite de música clássica

Franz Liszt (1811 - 1886) é considerado o popstar do piano Crédito: Divulgação

Franz Liszt (1811 - 1886) será homenageado pela Orquestra Camerata Sesi, que apresenta o concerto "Malediction de Liszt", às 20h, nesta quinta-feira (24), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. Nesta edição da "Série Sesi Música Clássica", a Camerata contará com a participação do pianista Cristian Budu.

Budu é um jovem pianista brasileiro de origem romena, considerado um dos expoentes de sua geração com reconhecimento internacional. Formado em música pela Universidade de São Paulo e mestre em performance pelo New England Conservatory de Boston, nos Estados Unidos, o pianista tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o Grande Prêmio do Concurso Internacional Clara Haskil, na Suíça, em 2014.

"Ele é um grande pianista. É expressivo e cativa a plateia com o seu talento e musicalidade", ressalta o maestro Leonardo David.

Orquestra Camerata Sesi apresenta noite de música clássica com Cristian Budu Crédito: Thiago Guimarães / Divulgação

CONCERTO

A apresentação leva o nome de uma das obras mais complexas para instrumentos de corda e piano do compositor e maestro húngaro Franz Liszt e promete tirar o fôlego do público. O repertório da noite também é composto pela Sinfonia n.7, de Mendelssohn e a Simply Symphony de Britten.

"Montamos um programa que seja mais interessante para a plateia. A Simply Symphony é muito impactante e acentua a virtuosidade da orquestra. Já a Malediction é uma das mais complexas e completas para cordas", afirmoa o regente da Camerata.

Serviço

Série Sesi Música Clássica: Malediction de Liszt

Quando: quinta-feira (24), às 20h

Onde: Teatro Sesi, Jardim da Penha, Vitória