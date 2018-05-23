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Em Vitória

Camerata Sesi homenageia Franz Liszt em noite de música clássica

Nesta edição da 'Série Sesi Música Clássica', a Camerata contará com a participação do pianista Cristian Budu

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 15:43
Franz Liszt (1811 - 1886) é considerado o popstar do piano Crédito: Divulgação
Franz Liszt (1811 - 1886) será homenageado pela Orquestra Camerata Sesi, que apresenta o concerto "Malediction de Liszt", às 20h, nesta quinta-feira (24), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha. Nesta edição da "Série Sesi Música Clássica", a Camerata contará com a participação do pianista Cristian Budu.
Budu é um jovem pianista brasileiro de origem romena, considerado um dos expoentes de sua geração com reconhecimento internacional. Formado em música pela Universidade de São Paulo e mestre em performance pelo New England Conservatory de Boston, nos Estados Unidos, o pianista tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o Grande Prêmio do Concurso Internacional Clara Haskil, na Suíça, em 2014.
"Ele é um grande pianista. É expressivo e cativa a plateia com o seu talento e musicalidade", ressalta o maestro Leonardo David.
Orquestra Camerata Sesi apresenta noite de música clássica com Cristian Budu Crédito: Thiago Guimarães / Divulgação
CONCERTO
A apresentação leva o nome de uma das obras mais complexas para instrumentos de corda e piano do compositor e maestro húngaro Franz Liszt e promete tirar o fôlego do público. O repertório da noite também é composto pela Sinfonia n.7, de Mendelssohn e a Simply Symphony de Britten.
"Montamos um programa que seja mais interessante para a plateia. A Simply Symphony é muito impactante e acentua a virtuosidade da orquestra. Já a Malediction é uma das mais complexas e completas para cordas", afirmoa o regente da Camerata.
Serviço
Série Sesi Música Clássica: Malediction de Liszt
Quando: quinta-feira (24), às 20h
Onde: Teatro Sesi, Jardim da Penha, Vitória
Ingresso: à venda na bilheteria do teatro, a R$ 5,00 (meia-entrada e trabalhador da indústria) e R$ 10,00 (inteira). No dia da apresentação, a partir das 18h, caso haja disponibilidade de assentos.

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