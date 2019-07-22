Lançamento

Caio Metteoro aposta no rock em primeiro EP, "#mundoreset"

Faixas autorais reúnem arranjos potentes

Caio Metteoro é figura conhecida no meio musical capixaba. Foi responsável por comandar a bateria em projetos culturais como Sol na Garganta do Futuro, Bloco Bleque, Macacko e Som de Fogueira e, nos últimos anos, decidiu correr por fora. Depois de lançar três singles, Metteoro aposta as fichas em “#mundoreset”, EP recém-lançado com cinco faixas.

Produzido pelo próprio artista e co-produzido por Alexandre Cardoso, o novo trabalho surge com arranjos potentes de rock: já na primeira faixa, “Nada Demais”, o ouvinte se depara com solos de guitarra bem marcados.

A ideia de “#mundoreset” nasceu, segundo Metteoro, depois de sua entrada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde cursou Licenciatura em Música. A época foi decisiva para a carreira do músico e muito produtiva para alimentar sua criatividade.

“Comecei a ler Platão, a me enveredar pela filosofia, e ali surgiram as primeiras ideias para as composições das músicas que mais tarde vieram a formar o EP”, explica, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

Para gravar o EP, Metteoro teve o reforço de Bruno Massa (baixo), Vinícius Gigante (que dividiu as guitarras com Caio) e Negoleo (bateria). As canções, por sua vez, são autorais, com exceção de “Últimas Páginas”, escrita em parceria com um compositor gaúcho.

Metteoro agora pretende focar na divulgação do EP, mas diz que pretende volta à rotina de composições o quanto antes, já pensando nos próximos projetos.

“Na época em que estava na Ufes, estava lendo muito. Com isso, vinha muita ideia de composição na cabeça. Mas tenho o hábito de pegar o celular, gravar a melodia que vem, guardo fragmentos de letras... Eu agora dei uma travada nas composições para trabalhar na divulgação do “#mundoreset”, mas espero voltar a escrever em breve, para de repente no final do ano já pensar em lançar algo novo”, planeja o músico.

O show de lançamento de “#mundoreset” está marcado para o próximo dia 16 de agosto, durante mais uma noite do projeto “Sexta Autoral”, realizado pelo Motor Rockers Pub, na Praia do Canto, em Vitória.

