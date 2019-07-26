Cachoeiro recebe festival de arte com teatro inédito; programação

Cena do Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim (Facci) Crédito: PMCI/Reprodução

Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, vai virar literalmente palco para ao menos 100 artistas da cidade, municípios vizinhos e até de outros Estados se apresentarem. Os atores e atrizes compõem a programação da VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim (Facci), que terá pela primeira vez a participação do espetáculo com bonecos híbridos e uma companhia de teatro de São Paulo, que apresentará peça inédita em solo capixaba. Desta sexta-feira (26) até o dia 4 de agosto,, Sul do, vai virar literalmente palco para ao menos 100 artistas da cidade, municípios vizinhos e até de outros Estados se apresentarem. Oscompõem a programação da, que terá pela primeira vez a participação do espetáculo com bonecos híbridos e uma companhia dede São Paulo, que apresentará peça inédita em solo capixaba.

Nesta sexta (26), a programação abre com "A Culpa", peça de Luiz Carlos Cardoso, que acontece no próprio Teatro Rubem Braga. No sábado (27), o grupo paulista Cia. Art-Móvel levará "N" ao palco, com direção de Otávio Delaneza. Na trama paulista, três personagens fogem para se afastar de um estado de guerra em que o mundo se encontra, mas algo inesperado pode acabar mudando o rumo das personagens.

É a primeira vez que iremos ao Espírito Santo e estamos muito felizes por isso. Levaremos a Cachoeiro uma temática importante da atualidade brasileira, que é a questão dos refugiados. Nossa expectativa é que o público reflita sobre esse assunto Otávio Delaneza, diretor

bonecos híbridos à Para o subsecretário de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim, Lucimar Costa, o evento une público de todas as idades em um grande encontro pró-arte. Segundo ele, nesta oitava edição, as grandes novidades são a chegada dos programação . "São espetáculos em que os artistas usam um boneco que se acopla ao corpo e, em cena, protagonizam metade com o próprio corpo e metade com as estruturas montadas", diz.

Segundo ele, a ideia de trazer essas novidades vêm com a demanda cada vez maior de público. Nesta oitava edição, a expectativa é de que ao menos 2,5 mil pessoas participem da programação. "Do ano passado para este ano, já saltamos no número de espetáculos de 30 para mais de 50. Então é algo que sempre vemos como demanda, o aumento da agenda da programação e de coisas diferentes para os turistas e moradores", conclui.

A rede hoteleira e outros setores do comércio também só têm a comemorar, segundo o subsecretário. Ele explica que esses artistas, sobretudo os de fora, acabam usando serviços do município e fazem a economia local girar: "Tem que ficar hospedado, usam transporte, consomem bens e serviços, alimentação".

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (26)

Emeb São Vicente

15h - Lechuga Circus (teatro de rua), de Cia Tramp de Palhaços (SP)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 - A Culpa, de Luiz Carlos Cardoso (Cachoeiro, ES)

SÁBADO (27)

Praça Jerônimo Monteiro

9h - Parayba Rio Mulher (teatro de rua), de Parayba Rio Mulher (PB)

10h - Pássaros em chamas (dança de rua), de Coletivo de Arte Trupe das Pulgas (PR)

11h - O cravo e a rosa (teatro de rua), de Grupo Paiol (PR)

Centro Cultural Nelson Sylvan

18h - Terror e Miséria (espetáculo teatral - Mostra Paralela), de Coletivo Epicentro

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30  N (espetáculo teatral), de Cia Art-Móvel (SP)

Sala Levino Fanzeres

14h - Reunião dos grupos de teatro e dança de Cachoeiro de Itapemirim

DOMINGO (28)

Praça de Fátima

9h - A refeição (teatro de rua), de Cia Tramp de Palhaços (SP)

10h  Criança (intervenção póetica - Mostra Paralela), de Projeto Jovens Atores de Vargem Alta (ES)

10h20  Encantando (teatro de Rua - Mostra Paralela), de Asteca (Cachoeiro, ES)

10h45 - A saga amorosa dos amantes Píramo e Tisbe (teatro de rua), de Grupo Gota Pó e Poeira (ES)

11h30  Números (teatro de rua), de Cia Os Palhaços de Rua (PR)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 - A lenda do reino partido (espetáculo teatral), de Folgazões Companhia de Artes Cênicas (ES)

Sala Levino Fanzeres

14h - Encontro dos fazedores do Teatro de Rua

SEGUNDA-FEIRA (29)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30  Vírgula (espetáculo de dança), de Portal Produtora Cultural (ES)

TERÇA-FEIRA (30)

Teatro Municipal Rubem Braga

19h30 - Palavras cruzadas (espetáculo teatral), de Cia Nós de Teatro (Cachoeiro, ES)

QUARTA-FEIRA (31)

Teatro Municipal Rubem Braga

10h - O menino e os sortilégios (espetáculo infantil), de Pequeno Teatro do Mundo  SP

19h30 - Gente que Dança (espetáculo de dança inclusiva - Mostra Paralela), Núcleo Cachoeirense de Dança (Cachoeiro, ES)

QUINTA-FEIRA (1º)

Escola Wilson Rezende (Burarama)

10h - Dois ao cubo (espetáculo de dança infantil), de Karma Cia de Teatro (SC)

Teatro Municipal Rubem Braga

15h - Sítio do Pica Pau Amarelo (espetáculo infantil), de Personalidades Cia Teatral (Cachoeiro, ES)

Sala Levino Fanzeres

19h30  Cidade Fria (espetáculo teatral bilingue - Mostra Paralela), de Cia Encena (Cachoeiro, ES)

SEXTA-FEIRA (2)

Teatro Municipal Rubem Braga

10h - A mala que sai (espetáculo teatral infantil), de Sintonia Dominó (RJ)

19h30 - O rei da feira (espetáculo de dança), de Grupo Teatral As Lucianas (RJ)

SÁBADO (3)

Praça Jerônimo Monteiro

9h30 (bonecos híbridos) - Seu Gegê e Dona Zita , de Cia Lua Pra Rua / Adriana Martins e Tatiane Andrade (MG), e Tributo (Mostra Paralela), de Grupo ELA / Lucimar Costa (Cachoeiro, ES)

10h30 a 11h30 (lambe lambe) - Saudade, de Cia Plastick Onírica / Pedro Cobra (SP), O tesouro / A ilha, de Cia Artística Avenida Lamparina / Thiago Barba / Suzi Daiane (SC), Como água pro sertão, de Cia Lua Pra Rua / Tatiane Andrade (MG), Cartas para você, de L.A.R. Diversões Com Histórias / Beto Rodrigues (Cachoeiro), Preserve a natureza, de Mariana Barbosa (Cachoeiro), Despertar: Preste atenção, de Lambeirinhos do Alto / Stéphany Coimbra (ES), Despertar: Anne Frank, de Lambeirinhos do Alto / Maria Luíza Pim (ES), Vincent, de Daiane Baumgartner (SP), O Polvo e o Plástico (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Claudinha Ferreira (Cachoeiro, ES), A Orca e a Sua Amiga Foca (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Ivanélia Lins (Cachoeiro) e O que a Tartaruga Engoliu (Mostra Paralela), de Projeto Histórias Contadas e Encaixadas / Adriana Pinheiro (Cachoeiro)

Espaço Viva

18h30 - Viva Ser Tão (espetáculo de dança  Mostra Paralela), de Coletivo Viva / Asteca (Cachoeiro, ES)

Sala Levino Fanzeres

14h - Encontro dos fazedores do Teatro Lambe Lambe

DOMINGO (4)

Praça de Fátima

9h30 (bonecos híbridos) - Seu Gegê e Dona Zita , de Cia Lua Pra Rua / Adriana Martins e Tatiane Andrade (MG), NAIFS , de Daiane Baumgartner (SP), e Tributo (Mostra Paralela), de Grupo ELA / Lucimar Costa (Cachoeiro, ES)