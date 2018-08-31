LITERATURA

Cacá Diegues é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Participaram da eleição 35 acadêmicos e o cineasta recebeu 22 votos

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 14:37

Redação de A Gazeta

O cineasta e novo imortal da Associação Brasileira de Letras (ABL), Cacá Diegues, em sua casa na zona sul do Rio Crédito: MARCOS ARCOVERDE/AE
Exatamente uma semana antes da estreia nacional de seu novo filme, O Grande Circo Místico, o cineasta Cacá Diegues, de 78 anos, foi eleito nesta quinta-feira, 30, para a Academia Brasileira de Letras (ABL), onde irá ocupar a cadeira 7, substituindo o também cineasta Nelson Pereira dos Santos, que morreu em 21 de abril passado.
Participaram da eleição 35 acadêmicos (24 pessoalmente e 11 por carta), e o Diegues recebeu 22 votos. "Um dos mais premiados cineastas brasileiros, cuja obra lança um olhar profundo e generoso sobre nosso país. Crítico refinado, diretor reconhecido além fronteiras. Sua entrada é uma homenagem ao saudoso Nelson Pereira dos Santos, de quem foi amigo, através das novas lentes que ambos construíram para ver mais longe a nossa realidade", afirmou o Presidente da ABL, escritor Marco Lucchesi.
Onze candidatos concorreram à cadeira: Pedro Corrêa do Lago, Raul de Taunay, Remilson Soares Candeia, Francisco Regis Frota Araújo, Placidino Guerrieri Brigagão, Raquel Naveira, José Itamar Abreu Costa, Conceição Evaristo, José Carlos Gentili e Evangelina de Oliveira, além de Diegues.
Os ocupantes anteriores da cadeira 7 foram Valentim Magalhães (fundador, que escolheu como patrono Castro Alves), Euclides da Cunha, Afrânio Peixoto, Afonso Pena Júnior, Hermes Lima, Pontes de Miranda, Dinah Silveira de Queiroz e Sergio Corrêa da Costa, além de Nelson Pereira dos Santos.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

