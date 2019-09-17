BTS encerra pausa de um mês e é flagrado em aeroporto da Coreia do Sul

Grupo de K-pop BTS Crédito: Reprodução/ Instagram @bts.bighitofficial

O grupo BTS anunciou que retornou às atividades normais, depois de pausa na carreira de apenas um mês. A produtora BigHit Entertainment, que agencia o grupo de k-pop, declarou que o grupo está de volta para "atividades programadas".

"O BTS encerrou seu período de descanso e estará voando hoje para uma atividade programada", disse a produtora para o jornal britânico Independent nesta segunda-feira (16).

Depois desse comunicado, diversas imagens do grupo em um aeroporto da Coreia do Sul começaram a circular na internet, se tornando, rapidamente, um dos assuntos mais comentados no Twitter.

A pausa na carreira deles, em agosto deste ano , foram as primeiras férias desde que o grupo foi criado, em 2013. No comunicado oficial, eles falaram em um "longo período de descanso e relaxamento".

"Esse período de descanso será uma oportunidade para os membros do BTS, que se dedicaram ao seu objetivo desde sua estreia, para que recarreguem as energias e se preparem para se apresentar como novos músicos e criadores", escreveram.