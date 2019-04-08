BTS divulga teaser do single 'Boy With Luv', parceria com Halsey

08/04/2019 - BTS anuncia parceria com a cantora Halsey Crédito: Reprodução/ Instagram

A banda de K-pop BTS divulgou neste domingo (7) um teaser do novo single, "Boy With Luv", que será lançado na próxima sexta-feira (12) e terá a participação da cantora americana Halsey. Essa será a primeira música de trabalho do álbum "Map of the Soul: Persona", também lançado na sexta.

O teaser mostra Halsey deixando uma espécie de bilheteria de cinema e passando na saída pelo septeto, sentado em um sofá, todos vestidos de rosa. Eles apenas se encaram e a cantora segue seu caminho, deixando-os para trás. Ao final do teaser, os membros da banda aparecem sob um letreiro com a palavra "love" (amor em inglês).

O grupo já havia divulgado um teaser do novo álbum no fim de março em que o líder da banda, RM (Kim Namjoon), aparece em uma sala de aula com uma série de palavras grafadas em um quadro negro, como "persona", "sombra" e "ego". Em outras cenas, o cantor aparece ao lado de um exército de robôs que copiam seus movimentos.

Uma das mais famosas bandas de K-pop, o BTS já fez parcerias com artistas internacionais, como Nick Minaj e Steve Aoki, mas os membros da banda nunca apareceram no mesmo ambiente que os convidados em seus clipes, como acontece com Halsey no teaser lançado neste domingo.

BTS voltará ao Brasil em maio, quando fará dois shows no Allianz Parque, na capital paulista, ainda como parte da turnê "Love Yourself: Speak Yourself" .

Criado em 2013, o BTS, sigla para Bangtan Boys, é formado por Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V e Jungkook. A base de fãs brasileiros teve importante papel no crescimento da carreira do grupo k-pop, que se destacou na fábrica de ídolos sul-coreana justamente pelo reconhecimento internacional.