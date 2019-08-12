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BTS anuncia pausa e fala em "longo período de descanso"

A pausa pretende dar a oportunidade aos sete membros da banda de focarem em suas vidas pessoais

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 04:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 04:55
Crédito: Reprodução
O grupo BTS anunciou neste domingo (11) uma pausa em seus trabalhos por tempo indeterminado. Esta é a primeira vez que o fenômeno do K-Pop tira férias desde sua criação, em 2013. 
A empresa que gerencia a sensação sul-coreana, BigHit Entertainment, comunicou em seu Twitter que o grupo terá um "longo período de descanso e relaxamento". Uma das condições para renovação do contrato com a BigHit, que foi estendido por mais sete anos, foi justamente melhores condições de trabalho.

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A performance deste domingo (11), no Lotte Duty Free Family Concert, marcará o último evento do grupo antes de se preparem para suas férias. Segundo a publicação, "esse período de descanso será uma oportunidade para os membros do BTS, que se dedicaram ao seu objetivo desde sua estreia, para que recarreguem as energias e se preparem para se apresentar como novos músicos e criadores".
Além disso, a pausa pretende dar a oportunidade aos sete membros da banda de focarem em suas vidas pessoais, que ficaram em segundo plano com os intensos compromissos artísticos. 
"Isso também providenciará para eles a chance de desfrutar de uma vida comum de jovens de 20 e tantos anos, ainda que brevemente. Durante esse tempo, os membros descansarão e recarregarão suas energias em suas vidas pessoais", disse a empresa.
A publicação fez, ainda, um pedido aos fãs: "Caso você tenha a chance de encontrar um membro do BTS durante as férias, pedimos que você mostre consideração com sua necessidade de descansar e desfrutar a vida privada", concluiu a BigHit. 
O BTS, que lançou em junho um jogo para celular que conta a trajetória do grupo, passou pelo Brasil com shows esgotados. Na ocasião, os meninos se declararam aos fãs brasileiros e garantiram: "Com certeza voltaremos!".

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