Bravaland: Bhaskar promete set inédito em festa no ES durante feriado

Evento acontece neste sábado (7), a partir das 16h, e ainda vai reunir Dennis DJ, Maneva, Matheus e Kauan e Batucada de Diamantina

Publicado em 7 de setembro de 2019 às 19:27

Crédito: Filipe Miranda

Vamos viajar? A Bravaland, que acontece neste sábado (7) a partir das 16h, faz um convite a um passeio por 15 anos de história. É que a festa vai celebrar o début da Brava Entretenimento, empresa especializada em festas no Espírito Santo. Para animar o som, os convidados são Dennis DJ, Bhaskar, Matheus e Kauan, Maneva e Bartucada de Diamantina, que vão mesclar do sertanejo à eletrônica - passando pelo funk - até as 2h da manhã.

O evento contará com dois palcos, praça de alimentação, loja de souvenirs, bares temáticos, lounges e tudo isso dividido entre os dois setores disponíveis: front stage e open bar.

Bhaskar é um que promete até set inédito para encantar o público capixaba. O DJ e irmão de Alok trará à Capital parte de um show novo que ele está montando junto de uma festa própria, que deve estrear no ano que vem. "Não vai dar para trazer tudo, mas estamos incorporando as novidades aos poucos", fala, em entrevista ao Gazeta Online.

Para a galera que for à Bravaland, eu vou levar várias novidades no set. Estou super ansioso para mostrar tudo para os capixabas, que sempre me recebem tão bem. Quero ver todo mundo lá Bhaskar, DJ •

Ele adianta que a apresentação terá músicas que fizeram sucesso e também composições mais novas, como os feats que fez com Enkode e Otis Parker, "Lovin' You" e "Tempus", respectivamente. "Mas ainda assim, as músicas que são as mais antigas, eu dou uma repaginada para que sempre seja surpresa para os fãs. Então é um set praticamente inédito para os capixabas, que eu amo, tanto que me casei com uma (risos)", brinca ele, que é casado com Carol Cola, com quem recentemente teve Gaian, seu primeiro filho.

SERVIÇO

Bravaland: 15 Anos Brava

Onde: Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Quando: 7 de setembro de 2019 (sábado), a partir das 16h

Ingressos: R$ 60 (pista premium promocional); R$ 130 (front stage, meia-entrada, 3º lote); R$ 260 (open bar, 1º lote) - Vendas por meio do Superticket.com.br

Classificação: 18 anos

