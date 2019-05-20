Home
Brasileiro Lino Facioli reaparece no último episódio de Game of Thrones

No capítulo que foi ao ar no domingo (19), o ator interpretou um lorde do Ninho das Águias na reunião que decidiu o nome de Bran como o mandachuva dos Sete Reinos