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Série de TV

Brasileiro Lino Facioli reaparece no último episódio de Game of Thrones

No capítulo que foi ao ar no domingo (19), o ator interpretou um lorde do Ninho das Águias na reunião que decidiu o nome de Bran como o mandachuva dos Sete Reinos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 mai 2019 às 18:41

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 18:41

Lino Facioli, ator brasileiro integrante do elenco de GOT Crédito: Reprodução/Instagram @lino.facioli
Um brazuca foi um dos responsáveis pela (polêmica) decisão que levou Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) a ser o mandachuva dos Sete Reinos em "Game of Thrones", série da HBO que teve o último capítulo exibido domingo (19) dividindo opiniões e revoltando vários fãs.
O personagem em questão é Robin Arryn, interpretado pelo paulista Lino Facioli (18). No episódio decisivo, Robin fez um lord do Vale, do Ninho das Águias, que participou da reunião para decidir o futuro dos reinos. O personagem teve participações pontuais em várias temporadas. Foram três episódios em 2011, os mesmos três em 2014, um em 2015 e outro em 2016.
Na sua primeira participação, embarcou em uma polêmica. Robin apareceu, já crescido, sendo amamentado pela mãe Lysa (a ótima Katie Dickie). A tomada chamou muita atenção do público, tanto que a HBO, na época, chegou a declarar que a cena foi gravada com uma prótese de silicone.
Sobre a participação no último episódio, o rapaz declarou nas redes sociais na tarde desta segunda (20). "Nove anos atrás, tive a honra de ser convidado para trabalhar nessa série incrível. Tem sido uma maravilhosa aventura e sou muito agradecido por poder ser parte disso".
Lino foi morar com os pais em Londres quando tinha 4 anos. O rapaz - que sabe falar português fluentemente - tem futuro no mercado audiovisual. Já atuou em duas produções de Hollywood, "O Pior Trabalho do Mundo" (2010), com Jonah Hill, Russell Brand e Elisabeth Moss; e o premiado "Broken" (2012), ao lado de Lily James e Tim Roth. No Brasil, trabalhou com Guilherme Fiúza Zenha no sensível "O Menino no Espelho" (2014).
 

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