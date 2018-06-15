Brasil e Portugal estão brigando na internet por causa da Copa

Por que na Copa seria diferente? Cá estamos nós, na batalha dos memes em pleno 2018 e, claro, por conta da Copa do Mundo na Rússia, que começou nesta quinta-feira (14), com um jogo entre a Rússia e a Arábia Saudita. No entanto, o entrave maior se dá por Portugal e Brasil, que, na internet, brigam entre si após um post do canadense Shawn Mendes. O cantor fez uma publicação em seu Twitter dizendo: "Vamos, família! Força, Portugal!".