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Guerra Memeal

Brasil e Portugal estão brigando na internet por causa da Copa

Treta (quase histórica) começou após tweet de cantor canadense

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 12:17
Ana Maria Braga já mostrou a decoração de sua casa para os jogos da Copa Crédito: Reprodução/Twitter @bea_abadia
Por que na Copa seria diferente? Cá estamos nós, na batalha dos memes em pleno 2018 e, claro, por conta da Copa do Mundo na Rússia, que começou nesta quinta-feira (14), com um jogo entre a Rússia e a Arábia Saudita. No entanto, o entrave maior se dá por Portugal e Brasil, que, na internet, brigam entre si após um post do canadense Shawn Mendes. O cantor fez uma publicação em seu Twitter dizendo: "Vamos, família! Força, Portugal!".
Depois disso, as respostas que os brasileiros deram ao artista dizem tudo por si só. Confira:

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