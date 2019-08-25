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Brasil divulga filmes que disputam indicação ao Oscar; lista

Lista dos indicados tem dois filmes que foram premiados em Cannes

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 23:43
Crédito: Oscars/Divulgação
Desta vez vai? Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, em maio - Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que participou da competição, e A Vida Invisível (de Eurídice Gusmão), de Karim Aïnouz, da mostra Un Certain Regard -, estão entre os 12 inscritos, dez ficções e dois documentários, para concorrer à indicação, pelo Brasil, de seu candidato para o Oscar 2020 de melhor filme internacional, nova designação para o prêmio de melhor produção em língua estrangeira.
> Bacurau, filme brasileiro, ganha prêmio no Festival de Cannes
A lista da Secretaria do Audiovisual inclui três filmes dirigidos por mulheres (lista abaixo). Os nove restantes são realizados por homens. Dois estão em cartaz em São Paulo - Espero Tua (Re)Volta e Simonal.
O anúncio do escolhido será feito no dia 27, quando se reunirá a comissão que vai avaliar os concorrentes. É integrada, entre outros, pela diretora Anna Muylaert, pelas produtoras Sara Silveira e Vânia Catani, pelo crítico e curador Amir Labaki, do Festival É Tudo Verdade, e pela diretora artística do Festival do Rio, Ilda Santiago. Nos últimos anos, tem sido uma constante. Os filmes escolhidos pela Academia têm tido o aval dos grandes festivais, e de Cannes especialmente. Este ano, o Brasil tem dois. Isso aumenta as chances? É o que veremos, se um deles for escolhido.
Veja a lista
Bacurau, de Kleber Mendonça Filho
Los Silencios, de Beatriz Seigner
A Vida Invisível, de Karim Aïnouz
Sócrates, de Alex Moratto
A Última Abolição, de Alice Gomes
A Voz do Silêncio, de André Ristum
Bio, de Carlos Gerbase
Legalidade, de Zeca Brito
Humberto Mauro, de André Di Mauro
Espero tua (re)volta, de Eliza Capai
Chorar de Rir, de Toniko Melo
Simonal, de Leonardo Domingues

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