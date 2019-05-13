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MÚSICA

Bon Jovi anuncia mais 3 shows no Brasil; ingresso chega a R$ 920

Apresentações acontecem em Recife, São Paulo e Curitiba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:13

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:13

O cantor Jon Bon Jovi Crédito: Reprodução/Instagram @bonjovi
O Bon Jovi anunciou três shows pelo Brasil, além da apresentação que já fará no Rock in Rio, em 29 de setembro. A banda americana trará a turnê This Hous Is Not For Sale a Recife (22/9, no Estádio do Arruda), São Paulo (25/9, no Allianz Parque) e Curitiba (27/9, na Pedreira Paulo Leminski).
Os eventos terão shows de abertura do Goo Goo Dolls, responsável por hits como "Iris" e "Black Balloon" e que também estarão no festival carioca. Os ingressos têm preços que variam de R$ 130 a R$ 920 e ficam disponíveis no site da Eventim a partir das 10h de 17 de maio para o público geral. Clientes do cartão Elo contam com pré-venda exclusiva nos dias 15 e 16 de maio.
Já as entradas para o Rock in Rio já estão esgotadas. No mesmo dia de Bon Jovi, ainda se apresentam Dave Matthews Band, Jessie J e Ivete Sangalo. A oitava edição do festival será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
Em 2017, o Bon Jovi também subiu ao palco do Allianz Parque em um dia de estádio com ingressos esgotados e cheio de hits. "Livin' On A Prayer", "It's My Life", "These Days" e até "Always", muito pedida na apresentação de dias antes no Rock in Rio 2017, mas que só tocou na capital paulista.
Liderada pelo vocalista Jon Bon Jovi, a banda conta em sua formação atual com Tico Torres (bateria), David Bryan (teclado), Hugh McDonald (baixo) e Phil X (guitarra), além de John Shanks (guitarra) e Everett Bradley (percussão).
O grupo americano amplia a lista de atrações do festival carioca que fazem shows em São Paulo. Já foram confirmados nomes como Jessie J, King Crimson, Scorpions, Whitesnake, Megadeth, que estão no Rockfest (21 de setembro) e Iron Maiden.
Quando: 22 de setembro
Onde: Estádio do Arruda
Quanto: R$ 130 a R$ 640
Mais informação: eventim.com.br
Quando: 25 de setembro
Onde: Allianz Parque
Quanto: R$ 180 a R$ 780
Mais informação: eventim.com.br
CURITIBA
Quando: 27 de setembro
Onde: Pedreira Paulo Leminski
Quanto: R$ 270 a R$ 920
Mais informação: eventim.com.br

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