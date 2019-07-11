Bolsonaro envia indicação de diretor da Ancine ao Senado

Publicado em 11 de julho de 2019 às 12:12
- Atualizado há 6 anos
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do engenheiro eletrônico e bacharel em Direito Henrique Barros Pereira Ramos para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), na vaga decorrente da renúncia do mandato de Mariana Ribas da Silva.
Ramos é servidor de carreira da Controladoria-Geral da União (CGU) e hoje está à frente da Diretoria de Governança, Projetos e Compliance do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev).
Para assumir o posto na Ancine, Ramos passará por sabatina no Senado e precisará ter sua indicação aprovada em comissão e no plenário da Casa.
