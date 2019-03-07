Blocos de Vitória vão parar em esquete do Porta dos Fundos

Crédito: Porta dos Fundos/Reprodução

A festa do Brasil é, indiscutivelmente, o carnaval. Em novo vídeo do Porta dos Fundos, os humoristas Fábio Porchat e Gregório Duvivier brincam com essa cultura citando blocos de Vitória e falando de Vila Velha - cidade vizinha à Capital. Em uma cena que se passa no Espírito Santo, Gregório diz que estava curtindo o Amigos da Onça - bloquinho capixaba de carnaval -, mas Porchat rapidamente dá um panorama de que o colega está totalmente perdido.

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Na conversa, os dois personagens se encontram no Centro de Vitória e Gregório questiona Fábio sobre onde eles estão, quando ele responde: "Em Vitória, no Espírito Santo". O "perdido", então, fala: "Pensei que eu estivesse no Rio", seguido de "Não, Vitória, no Espírito Santo", de Porchat.

Gregório estaria sem saber onde estava porque teria começado a pular carnaval no Rio, mas com o passar dos meses já estava em Vitória. "E a gente vai indo, você vai indo com a gente mais uns 10 quilômetros, depois pula para o bloco do lado para voltar para o Rio", completa Porchat.

A brincadeira toda termina com os amigos falando que estão há dias pulando carnaval sem parar e não pretendem deixar de sambar nos bloquinhos tão cedo. "Tem pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. A folia ainda está longe de terminar", diz Porchat.

Os humoristas não perderam a oportunidade para brincar com emprego, falando que ninguém nessa época está pensando em escritório e Fábio ainda cita: "Está vendo aquele ali (apontando para um homem com chapéu de pirata)? 20 anos de Petrobras, dono de um bloquinho em São Paulo, agora está aqui".