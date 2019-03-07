Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval unificado

Blocos de Vitória vão parar em esquete do Porta dos Fundos

Humoristas brincam com a história de que carnaval no Brasil é o ano inteiro

Publicado em 07 de Março de 2019 às 14:44

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 mar 2019 às 14:44
Crédito: Porta dos Fundos/Reprodução
A festa do Brasil é, indiscutivelmente, o carnaval. Em novo vídeo do Porta dos Fundos, os humoristas Fábio Porchat e Gregório Duvivier brincam com essa cultura citando blocos de Vitória e falando de Vila Velha - cidade vizinha à Capital. Em uma cena que se passa no Espírito Santo, Gregório diz que estava curtindo o Amigos da Onça - bloquinho capixaba de carnaval -, mas Porchat rapidamente dá um panorama de que o colega está totalmente perdido.
> Veja o vídeo abaixo
Na conversa, os dois personagens se encontram no Centro de Vitória e Gregório questiona Fábio sobre onde eles estão, quando ele responde: "Em Vitória, no Espírito Santo". O "perdido", então, fala: "Pensei que eu estivesse no Rio", seguido de "Não, Vitória, no Espírito Santo", de Porchat.
Gregório estaria sem saber onde estava porque teria começado a pular carnaval no Rio, mas com o passar dos meses já estava em Vitória. "E a gente vai indo, você vai indo com a gente mais uns 10 quilômetros, depois pula para o bloco do lado para voltar para o Rio", completa Porchat. 
A brincadeira toda termina com os amigos falando que estão há dias pulando carnaval sem parar e não pretendem deixar de sambar nos bloquinhos tão cedo. "Tem pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. A folia ainda está longe de terminar", diz Porchat.
> Mais carnaval: blocos voltam às ruas da Grande Vitória neste fim de semana
Os humoristas não perderam a oportunidade para brincar com emprego, falando que ninguém nessa época está pensando em escritório e Fábio ainda cita: "Está vendo aquele ali (apontando para um homem com chapéu de pirata)? 20 anos de Petrobras, dono de um bloquinho em São Paulo, agora está aqui".
A gravação termina com Porchat dando indicações para Gregório voltar para o Rio de Janeiro, onde mora. Ele se mostra preocupado durante toda a cena - que dura 2 minutos e 39 segundos - com o emprego e só pensa em voltar para a Cidade Maravilhosa. Assista:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval carnaval 2019 Carnaval de Vitória carnaval de vitoria 2019 Carnaval do Rio espírito santo gregorio duvivier Rio de Janeiro Sambão do Povo sambódromo sapucaí Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados