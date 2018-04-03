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Com noite de autógrafos

Biografia de Jesus será lançada em São Paulo

Rodrigo Alvarez chegou a viajar pelos mesmos lugares percorridos por Jesus para completar a obra

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 12:14
Rodrigo Alvarez lança biografia de Jesus será lançada em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigoalvarezescritor
Escrito pelo jornalista Rodrigo Alvarez, "Jesus - O Homem mais amado da História: a biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a História em antes e depois" será lançado nesta quinta-feira (5) na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo.
Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas e bibliográficas mais recentes, (entre eles diversos manuscritos originais), e viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus.
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Uma palestra e sessão de autógrafos vão acontecer no mesmo local, a partir das 19h.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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