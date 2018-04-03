Rodrigo Alvarez lança biografia de Jesus será lançada em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigoalvarezescritor

Escrito pelo jornalista Rodrigo Alvarez, "Jesus - O Homem mais amado da História: a biografia daquele que ensinou a humanidade a amar e dividiu a História em antes e depois" será lançado nesta quinta-feira (5) na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo.

Alvarez tomou como base as fontes arqueológicas e bibliográficas mais recentes, (entre eles diversos manuscritos originais), e viajou pelos mesmos lugares percorridos por Jesus.

Uma palestra e sessão de autógrafos vão acontecer no mesmo local, a partir das 19h.