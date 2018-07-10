Billy Dee Williams voltará a viver o papel de Lando Calrissian em 'Star Wars'

Billy Dee Williams voltará a fazer o papel de Lando Calrissian, o ex-contrabandista e general da Aliança Rebelde da saga "Star Wars". Segundo a revista "The Hollywood Reporter", Williams está se preparando para gravar cenas do Episódio IX, que fechará a nova trilogia em dezembro de 2019.
Aos 81 anos, o ator roubou a cena nos filmes "O Império Contra-Ataca" e O "Retorno de Jedi", da trilogia original, como o dono original da icônica nave Millenium Falcon. Dee Williams era um pedido constante dos fãs da franquia desde o anúncio dos novos filmes. Uma versão jovem do personagem foi interpretada por Donald Glover em 2018, no filme "Han Solo: Uma História Star Wars".
Ainda não há detalhes de como será a participação de Williams no longa, cujas filmagens estão programadas para começar no final de julho. O elenco do filme dirigido por J.J. Abrams está em fases finais de planejamento.