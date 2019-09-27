Billie Eilish confirma shows no Brasil em 2020; veja preços de ingressos

A cantora Billie Elish Crédito: Instagram/@billieelish

Os fãs brasileiros de Billie Eilish já podem comemorar. O cancelamento de sua participação no line-up do Lollapalooza 2020 veio por um bom motivo: a cantora e compositora norte-americana acaba de confirmar as datas de dois grandes shows no Brasil para o ano que vem.

Dona do hit "Bad Guy", música-tema da personagem Fabiana (Nathalia Dill) na novela global A Dona do Pedaço, Billie se apresenta no dia 30 de maio no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, em São Paulo, e no dia 31 de maio na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

A turnê Where do We Go Now? pela América Latina também passará por Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara, Cidade do México e Santiago.

Os ingressos para os shows no Brasil começarão a ser vendidos no dia 4 de outubro pelo site Eventim . Confira abaixo os preços.

Billie Eilish no Brasil - turnê Where do We Go?

São Paulo - Allianz Parque