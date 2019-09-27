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Música

Billie Eilish confirma shows no Brasil em 2020; veja preços de ingressos

Cantora e compositora norte-americana se apresentará em São Paulo e Rio de Janeiro em maio do ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2019 às 17:49

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 17:49

A cantora Billie Elish Crédito: Instagram/@billieelish
Os fãs brasileiros de Billie Eilish já podem comemorar. O cancelamento de sua participação no line-up do Lollapalooza 2020 veio por um bom motivo: a cantora e compositora norte-americana acaba de confirmar as datas de dois grandes shows no Brasil para o ano que vem.
Dona do hit "Bad Guy", música-tema da personagem Fabiana (Nathalia Dill) na novela global A Dona do Pedaço, Billie se apresenta no dia 30 de maio no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, em São Paulo, e no dia 31 de maio na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.
> Ingressos para show de Taylor Swift em SP custarão até R$ 850
A turnê Where do We Go Now? pela América Latina também passará por Buenos Aires, Bogotá, Guadalajara, Cidade do México e Santiago.
Os ingressos para os shows no Brasil começarão a ser vendidos no dia 4 de outubro pelo site Eventim. Confira abaixo os preços.
> Backstreet Boys farão três shows no Brasil; ouça a playlist da turnê
Billie Eilish no Brasil - turnê Where do We Go?
São Paulo - Allianz Parque
(Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca)

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