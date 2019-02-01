Beyonce diz que fã que se tornar vegano irá a shows de graça por 30 anos

Beyoncé e Jay-Z Crédito: Reprodução/Instagram

Ganhar ingressos vitalícios para shows da Beyoncé é o sonho de muitos fãs e agora pode se tornar realidade. Para isso, basta que os interessados adotarem a alimentação vegana por um mês.

As estrelas da música Beyoncé e Jay-Z anunciaram um concurso para os seus 123 milhões de seguidores no Instagram.

A iniciativa é um apoio ao Greenprint Project, que incentiva as pessoas a reduzir sua pegada ambiental comendo refeições à base de plantas.

A artista se comprometeu a tomar café da manhã à base de vegetais e não comer carne às segundas-feiras, enquanto Jay-Z está prometendo comer duas refeições por dia.

O projeto é uma criação do personal trainer de Beyoncé, Marco Borges, que publicou seu livro "The Greenprint" em dezembro, explicando sua dieta baseada em vegetais e seu plano de exercícios.

Um estudo da revista Science de junho do ano passado concluiu que evitar carne e produtos lácteos seria a maior maneira de reduzir o impacto ambiental no planeta, porque levaria à diminuição da irrigação de terras agrícolas, emissões de animais, processamento de alimentos e transporte.