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Beyonce diz que fã que se tornar vegano irá a shows de graça por 30 anos

Cantora disse que não vai comer carne às segundas-feiras

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:49

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:49

Beyoncé e Jay-Z Crédito: Reprodução/Instagram
Ganhar ingressos vitalícios para shows da Beyoncé é o sonho de muitos fãs e agora pode se tornar realidade. Para isso, basta que os interessados adotarem a alimentação vegana por um mês.
As estrelas da música Beyoncé e Jay-Z anunciaram um concurso para os seus 123 milhões de seguidores no Instagram. 
A iniciativa é um apoio ao Greenprint Project, que incentiva as pessoas a reduzir sua pegada ambiental comendo refeições à base de plantas.
A artista se comprometeu a tomar café da manhã à base de vegetais e não comer carne às segundas-feiras, enquanto Jay-Z está prometendo comer duas refeições por dia.
O projeto é uma criação do personal trainer de Beyoncé, Marco Borges, que publicou seu livro "The Greenprint" em dezembro, explicando sua dieta baseada em vegetais e seu plano de exercícios.
Um estudo da revista Science de junho do ano passado concluiu que evitar carne e produtos lácteos seria a maior maneira de reduzir o impacto ambiental no planeta, porque levaria à diminuição da irrigação de terras agrícolas, emissões de animais, processamento de alimentos e transporte.
As regras do concurso preveem que um fã receberá um par de ingressos para uma turnê oficial de Beyoncé ou Jay-Z pelos próximos 30 anos.

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