'Belíssima' será a próxima novela de 'Vale a Pena Ver de Novo'

Bia Falcão (Fernanda Montenegro) e Sabina (Marina Ruy Barbosa) em 'Belíssima' (2005) Crédito: Zé Paulo Cardeal/TV Globo

A novela Belíssima substituirá Celebridade na faixa de reprises do Vale A Pena Ver de Novo. De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a novela está programada para estrear antes da Copa do Mundo, competição que começa no dia 14 de junho.

Com diversos momentos passados na Grécia, Belíssima trouxe a discussão de temas como alguns riscos da vida de modelos e racismo, entre outros. Entre os atores, nomes como Fernanda Montenegro, que viveu a vilã Bia Falcão, Lima Duarte, Glória Pires, Reynaldo Gianecchini e Claudia Raia.