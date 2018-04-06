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'Belíssima' será a próxima novela de 'Vale a Pena Ver de Novo'

Com diversos momentos passados na Grécia, Belíssima trouxe a discussão de temas como alguns riscos da vida de modelos e racismo

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:10
Bia Falcão (Fernanda Montenegro) e Sabina (Marina Ruy Barbosa) em 'Belíssima' (2005) Crédito: Zé Paulo Cardeal/TV Globo
A novela Belíssima substituirá Celebridade na faixa de reprises do Vale A Pena Ver de Novo. De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, a novela está programada para estrear antes da Copa do Mundo, competição que começa no dia 14 de junho.
Com diversos momentos passados na Grécia, Belíssima trouxe a discussão de temas como alguns riscos da vida de modelos e racismo, entre outros. Entre os atores, nomes como Fernanda Montenegro, que viveu a vilã Bia Falcão, Lima Duarte, Glória Pires, Reynaldo Gianecchini e Claudia Raia.
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A novela também marcou a estreia da modelo Letícia Birkheuer como atriz, e foi um dos primeiros trabalhos feitos por Marina Ruy Barbosa, então com 10 anos de idade, na Globo.

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