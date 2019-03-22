'BBB 19': polícia aguarda eliminação de Paula e Rodrigo para depor

Crédito: TV Globo/Reprodução

A polícia só está esperando que Paula e Rodrigo sejam eliminados do "Big Brother Brasil 19" para que os dois prestem depoimentos ao delegado Gilbert Uzeda, titular da Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa (Decradi) do Rio. Segundo informações do colunista Leo Dias, a repartição já até avisou à Globo sobre o caso.

Segundo Leo Dias, o delegado só decidiu não retirar os dois da casa para depor porque, nesse caso, eles seriam eliminados e Gilbert crê que isso faria com que Rodrigo - que foi vítima de comentários considerados racistas de Paula - fosse injustiçado duas vezes.