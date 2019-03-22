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Acusação de racismo

'BBB 19': polícia aguarda eliminação de Paula e Rodrigo para depor

Segundo informações do colunista Leo Dias, o delegado Gilbert Uzeda só não elimina os brothers do programa porque considera que seria injusto com Rodrigo

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:48
Crédito: TV Globo/Reprodução
A polícia só está esperando que Paula e Rodrigo sejam eliminados do "Big Brother Brasil 19" para que os dois prestem depoimentos ao delegado Gilbert Uzeda, titular da Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa (Decradi) do Rio. Segundo informações do colunista Leo Dias, a repartição já até avisou à Globo sobre o caso. 
Segundo Leo Dias, o delegado só decidiu não retirar os dois da casa para depor porque, nesse caso, eles seriam eliminados e Gilbert crê que isso faria com que Rodrigo - que foi vítima de comentários considerados racistas de Paula - fosse injustiçado duas vezes. 
O objetivo é ouvir os dois e saber se Rodrigo quer levar a denúncia adiante. Em conversa com o colunista, Gilbert diz que como se trata de um crime de ação penal pública condicionada a uma representação, ela só pode ser continuada se o ofendido - Rodrigo - quiser. 

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