Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

'BBB 19': mãe de Rodrigo tira sarro do ronco do filho e grava funk

Clipe deve ser lançado às 11h30 desta segunda (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2019 às 12:29

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 12:29

Rodrigo foi alvo de críticas por roncar durante o sono Crédito: TV Globo/Reprodução
Os roncos de Rodrigo no BBB 19 podem estar tirando o sono dos colegas de confinamento, mas do lado de fora da casa o barulho está divertindo muita gente.
De acordo com a revista Quem, a mãe do brother, Dona Verinha, 69, foi procurada pelo produtor e músico Pitter Correa para gravar um funk em homenagem ao filho.
Programado para ir ao ar nesta segunda (28), às 11h30, no YouTube, o clipe foi gravado no último sábado (26), na Penha, onde fica a casa da família de Rodrigo.
"Quando o Pitter Correa me ligou dizendo que tinha uma música para mim, eu fiquei toda boba. Só pedi para ele se podia incluir a participação do MC Lipinho Costa, que é um menino de 14 anos, morador da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, que, apesar de novo, é muito batalhador", disse Dona Verinha à Quem.
Pitter Correa não é desconhecido do mundo do funk: ele produziu e compôs o hit "Que Tiro Foi Esse", gravado por Jojo Todynho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados