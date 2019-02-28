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'BBB 19': Globo cogita entrada de novo participante, diz colunista

Reality da Globo está enfrentando sua pior fase há anos, segundo informações do colunista Leo Dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2019 às 12:05

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 12:05

Crédito: TV Globo/Reprodução
Pode ser que a casa mais vigiada do Brasil receba mais um participante até o fim de sua edição - e estamos falando do "Big Brother Brasil 19" aqui. Segundo informações do colunista Leo Dias, a direção do reality da Globo estuda a entrada de um novo brother na casa. 
A justificativa seria a de que, por mais que tenham altos e baixos, os participantes não estão travando nenhuma polêmica que chame a atenção dos espectadores. 
Até onde Leo Dias sabe, segundo ele mesmo informou, essa é mais uma cartada do programa para levantar a audiência, já que os programas que antecedem o reality estão com os números nada animadores. 

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