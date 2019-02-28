'BBB 19': Globo cogita entrada de novo participante, diz colunista

Crédito: TV Globo/Reprodução

Pode ser que a casa mais vigiada do Brasil receba mais um participante até o fim de sua edição - e estamos falando do "Big Brother Brasil 19" aqui. Segundo informações do colunista Leo Dias, a direção do reality da Globo estuda a entrada de um novo brother na casa.

A justificativa seria a de que, por mais que tenham altos e baixos, os participantes não estão travando nenhuma polêmica que chame a atenção dos espectadores.