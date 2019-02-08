'BBB 19': fotos da prova de resistência viram piada nas redes sociais

Prova de resistência em dupla vai definir o próximo líder do BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução

A noite da quinta-feira (7) começou com prova de resistência no "Big Brother Brasil 19". Os brothers e sisters tinham que ficar sentados em cima de uma garrafa de refrigerante o máximo de tempo que conseguirem. Em duplas, um ficou à frente do outro.

Por ser de resistência, os brothers aguentaram por muitas horas na mesma posição e em determinado momento passaram a fazer caras, bocas e poses que viralizaram na internet. Na web, os comentários são os mais hilários possíveis.

"Diego vai morrer quando sair (da casa) e ver os memes da prova", comentou um seguidor. "Fechar a perna depois será doloroso", disse outro espectador.

Apesar da vitória de Elana e Danrley, as capturas de imagem durante a prova renderam ainda mais comentários que estão bombando no Twitter.









Veja os registros que estão viralizando da prova de resistência do "BBB 19". Em seguida, mais reações de internautas no Twitter.

Crédito: TV Globo/Reprodução

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