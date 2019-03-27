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51,09% dos votos

'BBB 19': Elana é eliminada com votação recorde

'Não era o momento da Elana sair', lamentou uma sister ao saber do resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2019 às 12:14

Publicado em 27 de Março de 2019 às 12:14

Crédito: TV Globo/Reprodução
Elana foi eliminada do Big Brother Brasil 19, na noite desta terça-feira (26), em um paredão recorde, com mais de 202 milhões de votos contabilizados. A piauiense teve 51,09% dos votos, superando Carolina (45,06%) e Paula (3,85%). 
Ainda sem saber do resultado, as duas menos votadas na enquete mostravam confiança na permanência na casa, apesar de lamentarem com Hariany a formação do atual paredão. "Não era o momento da Elana sair. Existem outras prioridades para o paredão, não precisava ser nós três", afirmou Paula. 
"Se Elana sair, vai ser menos um voto. Vão ser só três votos da casa, vamos recuperar nossas forças. Vamos pegar a liderança para desempatar. E se for prova de resistência, a liderança é nossa", continuou a "sister" ao analisar os grupos do reality. "A gente ficou encurralada", acrescenta Hariany sobre a desvantagem numérica. 
Já Elana teve momentos de reflexão e silêncio nas horas que precedem o anúncio da nova eliminação. "Estou com frio na barriga", chegou a dizer a "sister" a Rodrigo na cozinha. Mais cedo, ela já tinha ficado um pouco distante de Gabriela e Rízia durante conversa na piscina. 
Elana foi emparedada pelo líder, Alan, enquanto Paula foi indicada por Rodrigo, que ganhou direito a indicação durante a prova do líder, e Carolina pela maioria da casa. A baiana afirmou ter ficado surpresa com o voto de Gabriela, que analisou como sendo uma forma de se livrar do paredão.

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