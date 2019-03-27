'BBB 19': Elana é eliminada com votação recorde

Crédito: TV Globo/Reprodução

Elana foi eliminada do Big Brother Brasil 19, na noite desta terça-feira (26), em um paredão recorde, com mais de 202 milhões de votos contabilizados. A piauiense teve 51,09% dos votos, superando Carolina (45,06%) e Paula (3,85%).

Ainda sem saber do resultado, as duas menos votadas na enquete mostravam confiança na permanência na casa, apesar de lamentarem com Hariany a formação do atual paredão. "Não era o momento da Elana sair. Existem outras prioridades para o paredão, não precisava ser nós três", afirmou Paula.

"Se Elana sair, vai ser menos um voto. Vão ser só três votos da casa, vamos recuperar nossas forças. Vamos pegar a liderança para desempatar. E se for prova de resistência, a liderança é nossa", continuou a "sister" ao analisar os grupos do reality. "A gente ficou encurralada", acrescenta Hariany sobre a desvantagem numérica.

Já Elana teve momentos de reflexão e silêncio nas horas que precedem o anúncio da nova eliminação. "Estou com frio na barriga", chegou a dizer a "sister" a Rodrigo na cozinha. Mais cedo, ela já tinha ficado um pouco distante de Gabriela e Rízia durante conversa na piscina.