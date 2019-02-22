'BBB 19': Elana conquista liderança pela 3ª semana seguida

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2019 às 12:13

Crédito: TV Globo/Reprodução
Pela terceira semana seguida, Elana conquista a liderança do BBB 19. Na noite desta quinta-feira (22), em uma prova de pontaria, a 'sister'  ganhou imunidade, o direito de se livrar das correntes, além de prêmio no valor de R$ 10 mil. 
Cinco 'brothers' participaram da disputa com Elana: Danrley, Gabriela, Hariany, Rizia, Rodrigo e Tereza. 
Usando óculos com lentes que distorciam a visão, eles tinham que jogar e acertar uma bola colorida no buraco correto. Ao avançar, o 'brother' conquistava o direito de usar óculos com lentes perfeitas. Na última rodada, o participante tinha que acertar o buraco mais próximo usando esses óculos. 
Elana foi a única que conseguiu avançar até usar os óculos sem problemas nas lentes. Na primeira oportunidade, porém, ela errou o alvo. Na rodada seguinte, sem nenhum outro 'brother' avançar, ela acertou a bola no buraco correspondente e levou a liderança.
Além de Elana, Isabella também está livre das correntes. Isso porque, antes da prova do líder, o Big Fone tocou na casa e ela conseguiu atender. A 'sister' ouviu a seguinte mensagem: "Indique alguém do seu grupo de acorrentados ao paredão e se solte das correntes ou vá você ao paredão."
Ela decidiu, então, indicar Alan ao paredão. O 'brother" chorou muito com a decisão de Isabella.
Isabela, Carolina e Paula não participaram da prova do líder, porque Danrley e Elana tinham que eliminar três 'brothers' da disputa e escolheram elas. 

