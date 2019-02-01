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Climão na casa

'BBB 19': Carolina vira líder e Alan manda Hariany para seu 3º paredão

Ainda neste domingo (3) os confinados enfrentarão a prova da comida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2019 às 11:58

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 11:58

Carolina é a nova Líder do BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução
Carolina é a nova líder do BBB. A "sister" levou a melhor em disputa realizada na noite desta quinta-feira (31) e garantiu a imunidade da semana, uma indicação ao paredão e, claro, o direito de usar o quarto do líder.
A segunda liderança desta edição do programa foi decidida em uma prova de sorte. A tradicional Dança das Cadeiras foi a tarefa escolhida.
Os participantes tinham que dançar em volta de banquinhos e, quando a música parava, eles tinham que se sentar. Todos tinham uma cadeira à disposição, mas dependendo da escolha, poderia ser eliminado da prova.
Já nas três primeiras rodadas todos os homens saíram. Depois de uma rodada 100% feminina, a liderança ficou na disputa entre Carolina e Hana.
Carol sentou no banquinho correto e virou a líder da semana. Ela escolheu Isabella, Maycon, Diego, Tereza e Rizia como os participantes que poderão frequentar o quarto do líder, respeitando a regra de três por vez.
O primeiro eliminado da Prova do Líder teve que indicar um nome para o paredão, que será triplo novamente.
Como Alan foi o primeiro a sair, ele mandou Hariany de novo para a berlinda. Com isso, a "sister" esteve nos três paredões já formados nesta edição do programa.
Hariany e Paula, que desde o último paredão têm se isolado da casa, não gostaram nada da decisão de Alan. "Nunca mais vou falar com esse menino", disparou Paula. "Pode ir se preparando que vamos nós duas de novo", considera Hariany.
Na semana passada, Hana indicou Gustavo, que foi para o paredão com Paula, escolhida pela casa, e Hariany, por Maycon, que atendeu ao Big Fone.
O programa desta quinta-feira teve ainda a votação do Big Boss. Tiago Leifert disse que o público tinha que decidir se queria ou não uma prova da comida no domingo, o que colocará metade da casa no 'tá com nada', ou seja, com direito apenas a alguns alimentos essenciais.
Com 74,26% dos votos, o público decidiu que deve ter a prova da comida no domingo.
Essa nova disputa deve acirrar ainda mais os ânimos na casa, que nesta semana já ficaram bem alterados devido à comida, com divisão de alimentos e fiscalização diária do que é consumido.
Para piorar a situação, os "brothers" foram punidos por interagirem com as câmeras e perderam 100 estalecas cada um. Eles mandaram beijos e deram tchau para a família pelas câmeras.
 

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