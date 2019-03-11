'BBB 19': Carolina, Tereza, Hariany e Alan disputam paredão

Alan, Tereza e Hariany estarão no paredão quádruplo ao lado de Carolina Crédito: TV Globo/Reprodução

Carolina, Tereza, Hariany e Alan vão disputar a preferência do público no paredão quádruplo, formado na noite deste domingo (3) no Big Brother Brasil 19. Assim como na semana passada, o público votará em quem deseja imunizar e poderá salvar dois participantes na terça-feira (12). Após a decisão, os brothers voltarão ao confessionário para decidir quem deixará o reality.

Se houver empate, o critério de desempate será o índice de votos do público. "A decisão vai ser mista, com vocês [público] e com a casa. O paredão é quádruplo", anunciou o apresentador Tiago Leifert na noite desta quinta-feira.

Darley, que atendeu o Big Fone na sexta-feira (8) e colocou pulseiras em Carolina e Tereza, fez a primeira escolha e colocou Carolina na berlinda. Ele justificou dizendo que a sister faria o mesmo com ele

Tereza foi indicada pela líder Rízia, que alegou falta de opção.

Depois das indicações, quatro brothers votaram em Hariany e houve empate entre Rodrigo e Alan, cada um com dois votos. O voto de minerva foi da líder Rízia, que decidiu por Alan para disputar a preferência do público.