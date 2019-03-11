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Na berlinda

'BBB 19': Carolina, Tereza, Hariany e Alan disputam paredão

Público poderá imunizar dois participantes e brothers voltam ao confessionário para fazer eliminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2019 às 12:02

Publicado em 11 de Março de 2019 às 12:02

Alan, Tereza e Hariany estarão no paredão quádruplo ao lado de Carolina Crédito: TV Globo/Reprodução
Carolina, Tereza, Hariany e Alan vão disputar a preferência do público no paredão quádruplo, formado na noite deste domingo (3) no Big Brother Brasil 19. Assim como na semana passada, o público votará em quem deseja imunizar e poderá salvar dois participantes na terça-feira (12). Após a decisão, os brothers voltarão ao confessionário para decidir quem deixará o reality.
Se houver empate, o critério de desempate será o índice de votos do público. "A decisão vai ser mista, com vocês [público] e com a casa. O paredão é quádruplo", anunciou o apresentador Tiago Leifert na noite desta quinta-feira.
Darley, que atendeu o Big Fone na sexta-feira (8) e colocou pulseiras em Carolina e Tereza, fez a primeira escolha e colocou Carolina na berlinda. Ele justificou dizendo que a sister faria o mesmo com ele
Tereza foi indicada pela líder Rízia, que alegou falta de opção.
Depois das indicações, quatro brothers votaram em Hariany e houve empate entre Rodrigo e Alan, cada um com dois votos. O voto de minerva foi da líder Rízia, que decidiu por Alan para disputar a preferência do público.
Nesta semana não houve prova do anjo e Gabriela e Paula, além da líder, estavam imunes e não podiam ser votadas.

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